De la boue, de la boue et de la boue... Voici la vie dans les tranchées

De la boue, de la saleté et de l'humidité. Depuis quelques jours, des vidéos montrent la vie de l'armée ukrainienne positionnée dans les tranchées, à Kherson. Un quotidien semé d'embuches et qui peut mener à des conséquences physiques et psychiques néfastes.



Cet article est également disponible en allemand. Vers l'article

Carl-Philipp Frank Suivez-moi

Depuis le repli russe sur la rive gauche du Dniepr et la libération de Kherson, il n'y a pas eu de mouvements majeurs sur le front ukrainien. Il ne reste plus grand-chose du grand élan de septembre dans le nord et de novembre dans le sud.

Des gains et des pertes de territoire mineurs ont été enregistrés des deux côtés. L'Institute for the Study of War (ISW) fait état d'une défense russe profondément échelonnée, indiquant ainsi que les troupes de Vladimir Poutine s'attendent à une offensive ukrainienne au sud.

>> Suivez en direct l'évolution de la guerre en Ukraine

Au nord, autour de la ville de Bakhmut, les choses sont différentes. Là, les deux camps se sont littéralement enterrés autour du front. Des images et des vidéos de ces tranchées circulent sur le net et rappellent la Première Guerre mondiale. Entre la boue, la saleté et l'humidité, le temps n'est pas encore assez froid pour que le sol gèle.

Outre le fait qu'il peut y avoir de sérieuses conséquences psychologiques à vivre et endurer un tel «fossé d'eau», un certain nombre d'autres problèmes se posent. Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir une arme complètement souillée. La boue peut bloquer des parties du fusil et l'empêcher de tirer à des moments critiques.

Une autre difficulté qui avait déjà été soulignée pendant la Première Guerre mondiale: les pieds mouillés. À l'époque, les soldats signalaient des orteils pourris et des talons détrempés.

Ci-dessus, un Ukrainien montre l'état de ses chaussures après une mission de cinq jours dans les tranchées. Il a toutefois un avantage sur les anciens soldats: des sacs en plastique.

Les conditions ne sont cependant pas partout aussi mauvaises. Dans d'autres tranchées, des soldats ukrainiens ont construit un sauna.

Traduit et adapté de l'allemand par mndl