Kim Jong Un qualifie Poutine de son «plus cher ami et camarade». Image: EPA

Kim Jong Un présente ses voeux à son «plus cher ami» Vladimir Poutine

Se souhaiter une bonne année, c'est valable aussi chez les grands belliqueux de ce monde. Le dirigeant nord-coréen a donc envoyé une lettre à son homologue russe, lui souhaitant de «vaincre le néonazisme» en 2025.

Plus de «International»

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a envoyé ses voeux pour la nouvelle année au président russe Vladimir Poutine. Il a salué l'évolution des relations entre les deux pays, ont indiqué mardi les médias d'Etat nord-coréens.

Kim Jong Un qualifie Poutine de son «plus cher ami et camarade», selon l'agence de presse nord-coréenne (KCNA). Il a adressé «en son nom et en celui du peuple coréen et du personnel des forces armées de la République populaire démocratique de Corée» ses «salutations chaleureuses et ses meilleurs voeux au peuple russe frère et à l'ensemble du personnel de la brave armée russe».

Le dirigeant nord-coréen a également exprimé «sa volonté de concevoir et de faire avancer de nouveaux projets». Les deux pays ont renforcé leurs relations politiques, militaires et culturelles depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, et les deux dirigeants ont professé régulièrement leur amitié.

Traité historique

Un traité historique de défense mutuelle entre Pyongyang et Moscou, signé en juin, est entré en vigueur il y a peu. Il prévoit «une aide militaire immédiate» en cas d'agression armée par un pays tiers.

Dans ce qui semble être une référence à la guerre en Ukraine, Kim Jong Un a également émis dans sa lettre,le souhait que 2025 soit l'année «où l'armée et le peuple russe vaincront le néo-nazisme et parviendront à une grande victoire».

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord d'avoir envoyé plus de 10 000 soldats afin d'aider la Russie à combattre en Ukraine. En échange, Pyongyang souhaite acquérir des technologies de pointe de Moscou et de l'expérience de terrain pour ses troupes, selon l'analyse des experts. Vladimir Poutine a envoyé vendredi un message similaire a Kim Jong Un, ont rapporté les médias nord-coréens. (ats)