Une attaque au couteau fait un mort à Londres

Un homme a été arrêté après une attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à l'ouest de la capitale anglaise. Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il s'agit d'un ressortissant étranger régularisé en 2022.

Selon les médias britanniques, un homme âgé de 22 ans et de nationalité afghane a poignardé lundi trois personnes lors d'un «acte de violence insensé» à l'ouest de Londres, indique la police dans un communiqué.

Un homme de 49 ans, pris en charge par les secours, est décédé sur place, tandis qu'un homme de 45 ans a subi des «blessures graves et irréversibles» et un adolescent de 14 ans des «blessures ne mettant pas sa vie en danger».

L'assaillant a été arrêté mardi. Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il s'agit d'un ressortissant étranger régularisé en 2022.

Pas une attaque terroriste

La police a déclaré qu'elle ne considérait pas cette attaque comme terroriste et s'efforçait d'établir les liens entre le suspect et les victimes. Selon le ministère britannique de l'Intérieur, le suspect est entré au Royaume-Uni dans un camion en 2020, avant de demander l'asile qui lui a été accordé en 2022.

Il a également précisé que cet homme ne résidait pas dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile, ni dans un logement qui lui aurait été attribué par les autorités, contrairement à ce qu'affirment certaines publications sur les réseaux sociaux.

Sujet ultra-sensible

«Cet incident a fait naître de nombreuses spéculations en ligne. Nous vous demandons de vous fier à nous pour obtenir des informations, et de ne pas partager d'images sensibles», a déclaré la commissaire de police Jill Horsfall, citée dans le communiqué.

Le sujet de l'immigration est ultra-sensible au Royaume-Uni. Cet été, de nombreuses manifestations ont eu lieu devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, avant une grande marche organisée par l'extrême droite à Londres le 13 septembre, qui a réuni jusqu'à 150 000 personnes selon la police.

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant le lieu de l'attaque mardi soir, allumant des bougies et respectant une minute de silence en honneur des victimes. (ag/ats)