Euro Millions: quelqu'un a gagné 168 millions

Pour gagner, il faut jouer! Keystone

Quelqu'un a gagné 168 millions à l'Euro Millions

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions. Le bon tirage a été trouvé vendredi.

Plus de «International»

Une personne en France a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 167,6 millions de francs.

Pour gagner, il fallait jouer les numéros 5, 29, 33, 39 et 42 et les étoiles 3 et 9.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

(ats/acu)