ciel couvert
DE | FR
burger
International
loterie

Euro Millions: quelqu'un a gagné 168 millions

La cagnotte de 61,23 millions est tomb
Pour gagner, il faut jouer!Keystone

Quelqu'un a gagné 168 millions à l'Euro Millions

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions. Le bon tirage a été trouvé vendredi.
28.11.2025, 22:0828.11.2025, 22:08

Une personne en France a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 167,6 millions de francs.

Pour gagner, il fallait jouer les numéros 5, 29, 33, 39 et 42 et les étoiles 3 et 9.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

(ats/acu)

Ils ont braqué le loto: voici leur histoire
Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé
Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé
de Alexandre Cudré
La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions
La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions
Ils auraient hacké le loto: la Loterie romande riposte
Ils auraient hacké le loto: la Loterie romande riposte
Une mystérieuse bande organisée fait peur à la Loterie Romande
2
Une mystérieuse bande organisée fait peur à la Loterie Romande
Thèmes
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Alsace: un homme soupçonné d'avoir défenestré sa femme
Un homme de 60 ans est soupçonné d'avoir défenestré sa femme. Il a été placé en garde à vue jeudi à Haguenau (Bas-Rhin), a-t-on appris de sources policières.
Les policiers ont été appelés vers 8h10 après la découverte du corps au pied d'un immeuble de la commune de 36'000 habitants, située à 35 km au nord de Strasbourg.
L’article