La Loterie Romande a ouvert une enquête sur ces mystérieux «serial joueurs». shutterstock/keystone

Une mystérieuse bande organisée fait peur la Loterie Romande

A coups de grosses liasses et de mises en série chez des buralistes romands, des «serial joueurs» ont mis en place un stratagème pour faire tomber le jackpot du Joker. La Loterie Romande a ouvert une enquête.

Sur son site internet, la Loterie Romande affichait mardi un très inhabituel message concernant son jeu le Joker. «Ce service est temporairement indisponible. Nous effectuons actuellement une maintenance programmée.»

La Tribune de Genève raconte l'origine de cette «panne». Et l'explication vaut le détour.

Toutes les combinaisons possibles

Selon le quotidien genevois, des «serial joueurs» ont pris d'assaut les bureaux de tabac genevois le week-end dernier, munis de liasses d'argent et de téléphones portables. Sur leurs appareils étaient préenregistrées des combinaisons prêtes à être jouées au Joker.

Les téléphones étaient ensuite confiés aux buralistes pour qu'ils insèrent les combinaisons demandées et déjà payées, sur lesquelles ils touchent environ 8%. Le but: jouer l'ensemble des combinaisons à six chiffres possibles pour être sûrs de décrocher le jackpot.

Ce dernier augmente au fur et à mesure des mises. S'élevant à 2,6 millions de francs, il doit tomber ce mercredi 15 janvier à 20 heures.

Auprès de la Tribune de Genève, un commerçant genevois décrit les individus comme de «jeunes gens» avec des «têtes de mathématiciens»:

«Ils arrivaient avec des enveloppes remplies de billets, il y en avait pour des milliers de francs et ils disaient avoir les moyens de jouer l’ensemble des combinaisons. Cela veut dire un million d’enjeux pour deux millions de francs de mises. J’hallucinais»

Un autre assure, pour sa part, que ces joueurs en série parlaient anglais.

Quid de la légalité?

Contactée par le journal genevois, la Loterie romande explique que le jeu a été momentanément désactivé dans toute la Suisse romande après l'ouverture d’une enquête menée conjointement avec la Gespa, l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent.

Reste à savoir désormais ce qu'il en est de la légalité du stratagème de la mystérieuse bande organisée. La Loterie Romande avait en tout cas été avertie dès ce week-end par un commerçant qui se demandait s'il devait accepter ces paiements. On lui avait alors répondu que «oui».