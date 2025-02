Ils auraient hacké le loto: la Loterie romande riposte

Les jeunes joueurs se présenteront-ils devant la Loterie romande? S'agit-il d'un piège? On devrait connaître le fin mot de l'histoire dans les six mois tout au plus, soit la date limite de réclamation des gains.

D'habitude, les gains ne dépassant pas 200 francs peuvent déjà être encaissés dans les bureaux de tabac, voire jusqu'à 5000 francs si le bureau «dispose des liquidités». On imagine toutefois mal ces derniers demander l'identité de tous les joueurs ayant gagné des gains secondaires de 10 ou 100 francs (deux et trois numéros gagnants), qui se comptent par centaines.

«Sur demande de la Loterie Romande, les joueurs sont tenus de fournir les informations requises par la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et l’ordonnance sur les obligations des exploitants de jeux et le financement du terrorisme. Celles-ci concernent notamment l’identité du joueur»

«On nous prend pour des putes»: des soignantes romandes témoignent

L'émission Temps Présent de la RTS a recueilli les témoignages de plusieurs jeunes médecins ou étudiantes en médecine qui dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes dans les hôpitaux romands.



Dans l’ombre des blocs opératoires et des salles de garde, «des pratiques d’un autre âge» persistent au sein des hôpitaux romands. Des chirurgiens et chefs de service, jouissant d’une toute-puissance institutionnelle, sont accusés de harcèlement sexuel à l’égard de jeunes médecins et d’étudiantes en médecine. Entre propos obscènes, attouchements, chantage sexuel et abus de pouvoir, plusieurs victimes ont accepté de témoigner dans l’émission Temps Présent de la RTS.