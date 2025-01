La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions

L'autorité de surveillance des jeux d'argent a été alertée et la Loterie Romande mène une enquête. Si la démarche des «serial joueurs» n'est pas illégale comme nous l'a confirmé un juriste, il existe encore des soupçons de blanchiment d'argent, notamment à cause des sommes élevées en espèces utilisées par l'équipe.

«Un ticket gagnant à six numéros, mais aussi onze tickets gagnants à cinq numéros, 83 à quatre numéros, 899 à trois numéros et 8692 à deux numéros. En comparaison, le 11 janvier, date de l’avant-dernier tirage, le Joker n’avait vu qu’un seul ticket gagnant à cinq numéros, 24 à quatre numéros, 158 à trois numéros et 1649 à deux numéros.»

On ignore si le groupe a bien réussi à jouer tous les numéros et a donc empoché le gros lot, toutefois, comme l'écrit la Tribune de Genève ce jeudi matin, le nombre de tickets gagnants est particulièrement élevé:

Un individu a gagné 2,156 millions de francs lors du tirage de mercredi en trouvant les six bons numéros 7, 9, 16, 24, 31 et 34 ainsi que le numéro chance 3. Mais un heureux joueur a aussi gagné le Joker et ses 3 millions de francs grâce aux numéros 347861.

A l'affût des actions? Ce changement à la Coop vous concerne

Chez Coop, les promotions commencent désormais le jeudi, et non plus le mardi. Cette nouveauté concerne aussi les magasins spécialisés et les Coop City.

Pour les férus de bonnes affaires, le mardi n'est pas un jour comme les autres. C'est en effet à partir de là que les actions démarrent dans de nombreuses enseignes helvétiques, pour durer jusqu'au lundi suivant. C'est également le cas chez Coop. Toutefois, le détaillant a annoncé un changement dans la planification de ses actions. Elles seront désormais valables du jeudi au mercredi suivant.