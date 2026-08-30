Les secours sont à la recherche de survivant du naufrage d'un ferry. Keystone

Un naufrage au large de Chypre faut au moins six morts

Un bateau de croisière avec 270 personnes à bord a chaviré dimanche en Méditerranée. Le bilan est encore provisoire.

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Un bateau de croisière parti du port de Kyrenia/Girne en République turque de Chypre du Nord (RTCN, autoproclamée) avec près de 270 personnes à bord a chaviré dimanche au large des côtes. L'incident a fait au moins six morts parmi les personnes à bord, selon un premier bilan.

Selon l'agence étatique turque Anadolu, citant le Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Unal Ustel, six personnes ont trouvé la mort dans le naufrage survenu dans la matinée, et 172 ont pu être secourues. Anadolu a rapporté:

«Le Premier ministre de la TRNC Üstel a annoncé que 172 personnes avaient été sauvées du navire qui avait chaviré et qui transportait 267 personnes, que six personnes ont perdu la vie, et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.»

L'ambassadeur de Turquie à Nicosie, Ali Murat Basçeri, a également confirmé les décès, sans en préciser le nombre, à la chaîne turque publique TRT, assurant néanmoins que «la grande majorité des 259 passagers ont été secourus».

Selon le ministre de l'Équipement et des Transports de la TRNC, Arikli, les passagers secourus sont «ramenés au port de Girne afin d'être hospitalisés».

Les causes du naufrage ne sont pas connues.

Les images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent le bateau balloté et en partie immergé dans une mer formée par beau temps, ainsi que des opérations d'évacuation en cours et de nombreux débris flottants à la surface.

Les passagers évacués, visiblement choqués, portent tous des gilets de sauvetage oranges selon ces images, qui montrent également de nombreux véhicules de secours et des hélicoptères positionnés à terre. Le ministère de la Santé local a précisé dans un communiqué.

«Tous les préparatifs nécessaires ont été effectués afin de permettre une intervention rapide des secours et des services de santé»

«Toutes les mesures ont été prises, tant au port que dans les hôpitaux publics et privés afin de pouvoir répondre rapidement aux besoins éventuels», insiste le ministère qui affirme être mobilisé «au maximum».

La RTCN, reconnue par la seule Turquie, a proclamé son indépendance de Chypre en 1983, neuf après l'invasion par l'armée turque du nord de l'île, suite à un coup d'état nationaliste chypriote soutenu par la Grèce. Elle occupe environ un tiers de l'île.

Parfois considérée comme la «82ème province de Turquie» tant elle dépend de son puissant parrain pour sa survie, la RTCN peut aussi compter sur son soutien, a indiqué le vice-président turc Cevdet Yilmaz sur X :

«Nous suivons de près l'incident regrettable survenu, nous fournissons tout le soutien nécessaire aux opérations de recherche et de sauvetage.»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en principe attendu lundi sur l'île pour une visite officielle à son homologue Tufan Erhurman, qui était programmée depuis longtemps.

Il s'agit de sa première visite depuis 2023 et surtout, depuis l'élection du nouveau président en octobre à la tête de la RTCN.

Tufan Erhuman a été hospitalisé en juillet après un malaise. Contrairement à son prédécesseur, qui s'alignait sur la position turque prônant deux Etats distincts à Chypre, Tufan Erhurman s'est dit favorable durant sa campagne à un Etat unique de nature fédérale. (ats/afp)