Au moins 30 morts et 35 disparus en Chine après des pluies intenses

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Chine lundi ont fait au moins 30 morts et 35 disparus dans un village du centre du pays. Ces précipitations sont la conséquence du passage du typhon Gaemi.

Plus de «International»

Environ 1,15 million de personnes ont subi des dégâts dans la province de Hunan, au centre du pays. Keystone

La localité de Zixing, située à quelque 1500 km au sud-ouest de Pékin, a connu en début de semaine des précipitations record avec 645 millimètres de pluie relevés localement en 24 heures. C'est ce qu'avait alors indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Un village rattaché à la ville de Zixing avait été temporairement coupé du monde, sans accès aux communications ni au réseau routier. Les autorités avaient dépêché en urgence plus de 5000 secouristes et plus de 11 000 habitants avaient été évacués.

Notre live sur le 1er août est à suivre ici ⬇️ 1er août en direct Ville et campagne réunies au Grütli

Le dernier bilan qui datait de mardi faisait état de quatre morts et trois disparus. La Chine connaît un été marqué par des événements climatiques extrêmes avec pluies torrentielles et inondations mais aussi des températures localement inhabituelles.

Grande partie de l'Asie touchée

Une grande partie du nord a souffert de multiples vagues de chaleur, dont la capitale Pékin avec plusieurs jours au-dessus de 35°C. Ce type de phénomènes est exacerbé par le changement climatique selon des scientifiques.

La semaine dernière, les pluies intenses provoquées par le typhon Gaemi ont entraîné de graves inondations dans la capitale des Philippines, Manille, et dans certaines parties de la ville de Kaohsiung, à Taïwan.

Ce typhon, qui était le plus puissant à frapper Taïwan depuis huit ans, y a fait au moins cinq morts et des centaines de blessés. Aux Philippines, il a exacerbé les pluies saisonnières et provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont tué au moins 30 personnes. (ats/vz)