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Un Suisse a été abattu au Panama

People kayak along a coastal road in Panama City, Sunday, March 15, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) Panama Kayak
Les faits ont eu lieu à Panama City.Keystone

Un Suisse a été abattu au Panama

Un homme de 60 ans, originaire de Suisse et résidant au Panama, a été abattu lors d'une attaque survenue mercredi à Panama City.
17.04.2026, 17:1417.04.2026, 17:14

Un Suisse résidant au Panama a été tué par balles mercredi. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé vendredi l'information à l'agence de presse Keystone-ATS.

Le journal «Blick» a été le premier à rapporter l’information. Selon les médias panaméens, l’homme de 60 ans a été abattu lors d’une attaque survenue dans un quartier de Panama City.

L’ambassade de Suisse à San José est en contact avec les autorités panaméennes compétentes, a indiqué le DFAE. Pour des raisons liées à la protection des données et de la vie privée, le Département fédéral des affaires étrangères n’a pas fourni davantage d’informations.

(sda/ats)

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