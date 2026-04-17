Les faits ont eu lieu à Panama City. Keystone

Un Suisse a été abattu au Panama

Un homme de 60 ans, originaire de Suisse et résidant au Panama, a été abattu lors d'une attaque survenue mercredi à Panama City.

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Un Suisse résidant au Panama a été tué par balles mercredi. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé vendredi l'information à l'agence de presse Keystone-ATS.

Le journal «Blick» a été le premier à rapporter l’information. Selon les médias panaméens, l’homme de 60 ans a été abattu lors d’une attaque survenue dans un quartier de Panama City.

L’ambassade de Suisse à San José est en contact avec les autorités panaméennes compétentes, a indiqué le DFAE. Pour des raisons liées à la protection des données et de la vie privée, le Département fédéral des affaires étrangères n’a pas fourni davantage d’informations.

(sda/ats)