Une explosion dans un supermarché fait 23 victimes au Mexique

Au moins 23 personnes ont perdu la vie dans une explosion à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora, dans le nord du Mexique. La détonation s'est produite dans un supermarché, ont annoncé samedi les autorités locales, qui privilégient la piste accidentelle. Onze blessés ont été dénombrés.

Plus de «International»

Les autorités privilégient la piste accidentelle. Keystone

«On dénombre 23 morts et 11 blessés à l'heure actuelle. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes», a déclaré le gouverneur de l'Etat du Sonora dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

«J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent», a fait savoir le dirigeant.

«L'hypothèse de travail est que l'événement était accidentel et l'enquête porte sur un transformateur qui se trouvait à l'intérieur du magasin» Le Parquet de Sonora

«Dès que les pompiers autoriseront l'accès à l'intérieur, car ils continuent à déblayer les décombres, que la structure aura été inspectée et que les experts pourront y entrer en toute sécurité, il sera possible de déterminer avec précision les causes de l'incendie et, le cas échéant, de corroborer la piste suivie par l'enquête», souligne l'instance judiciaire.

Clients piégés par les flammes

L'explosion s'est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's. «Dès les premiers instants, les services d'urgence, de sécurité et de santé ont agi avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement, maîtrisant la situation et sauvant des vies», a précisé le gouverneur.

C'est aussi dans l'actu du weekend 👇🏻 Angleterre: dix blessés dans une attaque à l'arme blanche

Les blessés ont été pris en charge dans différents hôpitaux de la ville et cinq sont encore hospitalisés, selon le parquet.

Selon la presse mexicaine, les clients ont cherché refuge à l'intérieur du magasin après l'explosion et se sont retrouvés pris au piège des flammes.

Les images diffusées par la presse montrent la façade du bâtiment avec ses vitrines détruites et une tache noire causée par l'incendie.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a pour sa part exprimé sur X ses condoléances «aux familles et aux proches des personnes décédées». (ats/afp)