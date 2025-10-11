en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Mexique

Mexique: des pluies intenses font au moins 28 morts

Mexique: des pluies intenses font au moins 28 morts

epa12446168 A flooded street with debris caused by heavy rains in Poza Rica, Mexico, 10 October 2025. Dozens of people were killed and several remain missing after heavy rains caused widespread floodi ...
Une rue inondée à Poza Rica.Keystone
Au moins 28 personnes sont mortes au Mexique en raison des fortes pluies qui s'abattent depuis jeudi, selon les informations des autorités locales de différents états.
11.10.2025, 07:5011.10.2025, 11:02

Selon la protection civile nationale, il pleut fortement sur 31 des 32 états du Mexique, plus particulièrement sur ceux de Veracruz (est), Querétaro et Hidalgo (centre), et San Luis Potosi (centre-nord).

L'état d'Hidalgo a annoncé 16 décès et 1000 habitations impactées. A Puebla (sud-est), on annonce 5 morts, 11 disparus et 80 000 personnes affectées par les inondations, selon le gouvernement local.

Dans le Querétaro un enfant est décédé et à Veracruz un policier a perdu la vie.

Dans l'actu' internationale encore

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

«Nous travaillons pour aider à la population, rouvrir les routes et rétablir le service électrique. Nous restons vigilants», a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur X après une réunion avec les membres de son cabinet et les représentants des régions concernées.

L'armée a été sollicitée pour apporter son soutien.

La tempête tropicale Raymond, le long de la côte pacifique, apporte des intempéries sur le littoral et suit l'ouragan Priscilla qui s'est délité après avoir été élevé en catégorie 2/5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. C'est ce qu'a rapporté le centre américain des ouragans (NHC).

epa12446172 Aerial photograph showing the Estanzuela dam, which is at maximum capacity, in El Chico, Mexico,10 October 2025. At least 23 people died and eight are missing after heavy rains hit Mexico ...
Ce barrage d'El Chico est à sa capacité maximale.Keystone

Dans le Golfe du Mexique, à l'est du pays, une dépression au-dessus de la péninsule du Yucatan a produit une vaste zone d'averses et d'orages.

Chaque année, le Mexique subit entre mai et novembre la formation d'ouragans tant sur sa côte Pacifique qu'Atlantique. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
- Arrivée des Suisses de la flottille pour Gaza à Genève
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
L'abolition de la valeur locative va doper les prix des logements
L'influenceuse Maeva Ghennam condamnée à la prison avec sursis
Une crème pour des seins et des fesses plus volumineux en deux semaines, du thé pour mincir, des bonbons pour une repousse des cheveux sous trois mois: l'influenceuse Maeva Ghennam a été condamnée vendredi à Paris à un an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse.
Installée à Dubaï, la jeune femme de 28 ans, qui a bâti sa notoriété sur l'émission de télé-réalité «Les Marseillais», compte plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et 2,5 millions sur Snapchat.
L’article