Un groupe de migrants au Mexique, le 6 novembre 2024 (image d'illustration). Keystone

Plus de 250 migrants découverts dans un semi-remorque au Mexique

Les autorités mexicaines ont annoncé dimanche avoir découvert plus de 250 migrants dans un double semi-remorque à destination de la frontière américaine dans le nord du pays.

Des agents de l'immigration mexicaine, appuyés par l'armée, ont découvert vendredi à un poste de contrôle dans l'Etat de Chihuahua un double semi-remorque où s'étaient cachés plus de 250 migrants, a indiqué le ministère de la Défense.

Les migrants, de différentes nationalités, ont été remis à l'immigration afin de vérifier leur statut, tandis que le chauffeur a été pris en charge par le parquet, a ajouté le ministère.

De nombreux drames

Chaque année, des milliers de migrants fuyant la violence et la pauvreté traversent le Mexique pour se rendre à la frontière américaine. Les drames sont nombreux. En 2022, plus de 50 migrants sont morts étouffés après avoir été abandonnés dans un camion semi-remorque qui traversait la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour entrer au Texas.

D'autres migrants tentent de passer la frontière en rejoignant des caravanes à pied sur de vastes distances, risquant leur vie.

Entrées illégales en baisse

L'élection de Donald Trump a augmenté les inquiétudes des migrants, qui craignent qu'il soit de plus en plus difficile d'obtenir l'asile après son entrée en fonction à la Maison Blanche.

Les entrées illégales sont passées de 250 000 en décembre à près de 54 000 en septembre dernier, selon l'administration du président démocrate Joe Biden.

Cette baisse intervient après que Joe Biden a ordonné, en juin, la fermeture temporaire de la frontière avec le Mexique dès qu'un seuil quotidien de nombre de migrants est atteint.

(ats)