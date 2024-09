Renato Moicano après son combat. Image: dr

«Fuck Macron!»: cette star de MMA vante l'extrême-droite religieuse à Paris

Samedi soir à Paris, le Brésilien Renato Moicano n'a pas seulement fracassé le Français Benoît Saint-Denis, il a aussi développé toute une rhétorique d'extrême droite.

Après avoir laissé le Français Benoît Saint-Denis la gueule en sang, le combattant brésilien de MMA Renato Moicano s’est défoulé contre Emmanuel Macron. Entre autres. Samedi à l’Accor Arena de Paris Bercy, le vainqueur de la soirée avait un message politique à délivrer. Dans la cage de l’octogone, où il venait de l’emporter par arrêt du combat au terme d’un deuxième round fracassant, le poids léger de 35 ans y est allé d’une diatribe marquée du sceau de l’extrême droite religieuse.

Invité par le speaker à dire deux mots comme il est d’usage, le vainqueur en a profité pour lâcher un «fuck Macron» et pour dire tout le mal qu’il pense de la démocratie. Chaîne et croix dorées luisant sur son poitrail tatoué de motifs latino-polynésiens, il s’est emparé du micro pour ne plus le lâcher. Visiblement gêné par la virulence des propos, l’interprète présent à ses côtés s’est abstenu de tout traduire.

Il met d’abord les spectateurs dans sa poche: «Louvres et Arc de Triomphe très beaux» ; «peuple français incroyable». Avant de passer à l'attaque: «le gouvernement français est horrible. La Révolution française a essayé d’effacer Dieu de la surface de la terre, mais devinez quoi? Jésus-Christ est vivant plus que jamais» – le tout entrecoupé de nombreux «fucking».

Puis vient la seconde partie de la tirade, celle où il s'en prend au président français, sous les vivats du public:

«Fuck Macron! Fuck tous ces enfoirés de mondialistes. Ils essaient d’imposer un agenda politique corrompu.» Renato Moicano

Tel un prêcheur de rue, il propose alors la potion miracle:

«Je t’invite à lire "Démocratie, le dieu qui a échoué", de Hans Hermann Hoppe, et j’espère que tu comprendras que la démocratie est une illusion. La démocratie n’est pas le vrai gouvernement. Donc, s’il te plaît, lis Hans Hermann Hoppe et tu comprendras pourquoi le monde est devenu fou aujourd’hui.» Renato Moicano

Qui est Hans Hermann Hoppe? On y viendra.

Eloge de l'argent

Les non-amateurs de MMA découvrent Renato Moicano, 11e mondial dans la catégorie des -70 kg. Proche, par les idées, de l’ex-président Jair Bolsonaro, qui avait maintes fois menacé de ne pas reconnaître le résultat des élections, avant d’admettre sa défaite du bout des lèvres en 2022 face à Lula, le Brésilien est issu d’un milieu aisé. Il abandonne ses études pour devenir avocat afin de se concentrer sur le MMA. En 2020, à 20 ans, il livre son premier combat professionnel, et se fait rapidement un nom dans son pays.

Il voue une passion pour l’argent. Il déclarait début 2024: «Je n’arrête pas de dire aux gens que la ceinture (réd: de champion du monde MMA) est toujours un objectif, mais ce n’est pas mon plus grand objectif. C’est que les gens me connaissent, car de cette façon, je peux gagner plus d’argent, devenir plus populaire, devenir plus fort dans la division, et éventuellement me battre pour la ceinture.»

La maître à penser

L’«anarcho-capitalisme» de Hans Hermann Hoppe, un philosophe et économiste américain d'origine allemande, a un fort goût de complotisme. Extrait, tiré de son ouvrage «Que faut-il faire?», paru en 1999 (citation puisée sur le site Journal des libertés:

«Une personne n’est pas honorable parce qu’elle est élue démocratiquement. Pour tout dire, cela fait d’elle un suspect. (…) Les politiciens dans la vie réelle ne sont pratiquement que des moins que rien, des valets, des demi-esprits. Et seule la démocratie leur permet d’atteindre ces positions élevées. Livrés à eux-mêmes, laissés à leurs réalisations personnelles, ils sont, presque sans exception, totalement insignifiants. (…) Le droit de vote n’est rien d’autre que profiter de l’occasion de piller la propriété d’autrui.» Hans Hermann Hoppe

Dans «Démocratie, le dieu qui a échoué », paru en 2001, il prône «un radicalisme idéologique sans compromis». Vantant les vertus du libertarianisme qu’il oppose au libéralisme attaché à l’Etat, son idéologie, qui place le salut de la civilisation dans l’homme blanc hétérosexuel, résonne ces temps-ci du côté des trumpistes et pour partie du côté de Poutine.

Le MMA est prisé par des groupuscules d’extrême droites qui tentent d’y recruter des adeptes, comme le relatait Franceinfo, en 2023, sur son site. On pense aussi à l’islam radical et à la passion vouée à ce sport de combat extrême par le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, qui a fondé sa propre académie, indiquait Le Temps la même année. Précisons que tous les adeptes du MMA n'adhérent évidemment pas à ces idéologies extrémistes.