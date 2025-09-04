pluie modérée15°
Giorgio Armani est mort à 91 ans en Italie

Giorgio Armani à la fin de la Fashion Week de Milan, en janvier 2025. Le créateur est décédé le 4 septembre à l&#039;âge de 91 ans. (Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfol ...
Le créateur Giorgio Armani est décédé, laissant un empire du luxe derrière lui.Image: Mondadori Portfolio Editorial

Giorgio Armani est mort

Le créateur italien, fondateur d’un empire du luxe, s’est éteint à 91 ans. Ses proches promettent de poursuivre son héritage avec «respect et amour».
04.09.2025, 15:3204.09.2025, 15:38
Giorgio Armani est mort à 91 ans, a annoncé jeudi l'entreprise qui porte son nom: «Avec une immense douleur, le groupe Armani annonce la disparition de son créateur, fondateur et moteur infatigable», peut-on lire. L’icône italienne s’est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, après avoir travaillé «jusqu’à ses derniers jours».

Né à Plaisance en 1934, Armani a profondément marqué la mode et l’esthétique contemporaines. Fondée il y a cinquante ans, la maison Armani revendique une indépendance farouche, raconte le communiqué de décès, reflet de la personnalité de son créateur.

Giorgio Armani est décédé le 4 septembre à l&#039;âge de 91 ans. (Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Le créateur, en janvier dernier, à la sortie du défilé homme de la Fashion Week Automne-Hiver 2026.Image: Mondadori Portfolio Editorial

Le créateur laisse un empire du luxe derrière lui. «L’entreprise est et restera le miroir de cette liberté de pensée et d’action», écrivent ses proches et ses employés. Ceux-ci assurent vouloir poursuivre son œuvre «dans le respect, la continuité et avec amour». (jah)

