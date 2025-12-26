assez ensoleillé
Attaque au couteau et liquide: 14 blessés au Japon

Shibuya, TOKYO, JAPAN - December 3rd, 2018. Tokyo Metropolitan police car at the very famous Shibuya Crossing, Tokyo by night panning shot of a Metropolitan police car at the very famous Shibuya Cross ...
Image d'archivesImage: www.imago-images.de

Attaque au couteau et liquide non identifié: 14 blessés au Japon

Un incident a fait plusieurs blessés dans une usine de la ville de Mishima. Un individu a été placé en garde à vue.
26.12.2025, 11:3326.12.2025, 12:43

Quatorze personnes ont été blessées dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau, au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, a indiqué vendredi un responsable des services de secours.

«Quatorze personnes doivent être prises en charge par les services d'urgence», a indiqué à l'AFP Tomoharu Sugiyama, responsable du service d'incendie de la ville de Mishima, dans la région de Shizuoka.

Il a précisé qu'un appel avait été reçu vers 16h30 (08h30 en Suisse) en provenance d'une usine de caoutchouc voisine indiquant que «cinq ou six personnes avaient été poignardées» et qu'un «liquide de type spray» avait également été utilisé. Les médias japonais ont rapporté qu'une personne était en garde à vue.

De rares crimes violents

Les médias japonais, dont la chaîne publique NHK, ont rapporté l'arrestation d'un homme soupçonné de tentative de meurtre. La gravité des blessures reste inconnue, NHK précisant que toutes les victimes étaient conscientes.

Sur les 14 personnes blessées, au moins six ont été hospitalisées, a souligné Tomoharu Sugiyama, ajoutant que 17 véhicules de secours, dont 11 ambulances, avaient été mobilisés. Le lieu de l'incident est une usine de la ville de Mishima appartenant à Yokohama Rubber Co., une entreprise spécialisée dans la fabrication de pneus pour camions et bus, selon son site web.

Les crimes violents sont relativement rares au Japon, pays qui affiche un faible taux d'homicides et une législation parmi les plus strictes au monde en matière d'armes à feu. Cependant, des attaques à l'arme blanche et même des fusillades surviennent occasionnellement, comme l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en 2022. (jzs/ats)

