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Un avion la percute en plein vol: elle filme l'accident

Vidéo: watson

Elle l'a échappé belle

Une parapentiste autrichienne a survécu à une collision spectaculaire avec un avion de tourisme en plein vol, avant d’atterrir sans blessure grave. La scène a été filmée.
26.05.2026, 09:3026.05.2026, 09:57

C'est une scène impressionnant qui a été filmée dans les airs. Le samedi 23 mai, vers 13h15, au-dessus du refuge Pinzgauer Hütte, près de Piesendorf, dans la région autrichienne de Zell am See (centre-ouest), une parapentiste de 44 ans a frôlé la mort lors d'une collision en plein vol avec un avion de tourisme.

Sabrina, originaire de Haute-Autriche et pilote expérimentée, venait de décoller du Schmittenhöhe, un sommet alpin de 1965 mètres très prisé des amateurs de vol libre dominant la ville de Zell am See, lorsqu'un Cessna de type 172, un petit avion à hélice, piloté par un homme de 28 ans, a surgi dans son dos et traversé sa toile.

Miraculeusement indemne

Propulsée dans un violent tourbillon d'air, Sabrina a chuté plusieurs secondes avant de parvenir à ouvrir son parachute de secours, lequel ne s'est heureusement pas emmêlé dans les lambeaux de la toile détruite par l'avion. La descente aura duré en tout près de deux minutes. Après avoir frôlé les branches d'un arbre, elle a finalement pu se poser sur un chemin forestier, où la police est venue la récupérer par hélicoptère. Son bilan, miraculeux: quelques bleus et contusions. Sur Instagram, elle résume l'incident:

«J'ai du mal à croire que je sois assise à écrire ces lignes et qu'à part quelques bleus et des contusions un peu partout, il ne m'est rien arrivé»

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Du côté du pilote du Cessna, celui-ci a indiqué aux autorités ne pas avoir vu la parapentiste à temps. Après l'accident, il a posé l'appareil sans encombre à l'aéroport de Zell am See. Un porte-parole de la police, relayé par le journal autrichien Kronen Zeitung, a précisé que Sabrina volait «en ligne droite» au moment de la collision. Une enquête a été ouverte. (ysc)

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