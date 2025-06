Les pompes funèbres se sont disputé le transport d'un cercueil à Naples. (Image prétexte) Image: imago-images.de

Un cercueil suisse provoque une bagarre entre croque-morts italiens

A Rome, un homme de 45 ans a été blessé dans une bagarre. Son collaborateur de 63 ans et lui se sont disputé le transport d'un défunt entre la Suisse et Naples.

Plus de «International»

La dispute entre le sexagénaire et le croque-mort de 45 ans a eu lieu dans le quartier romain d'Appio, devant des passants, selon des médias italiens qui citent Il Messaggero. Tout a commencé lorsque deux cercueils sont arrivés en camionnette dans une entreprise de pompes funèbres de Rome. L'un provenait de Berne, l'autre de Paris. Le premier devait être enterré à Naples, le second à Ancône, sur la côte Adriatique.

Comme l'un des cercueils avait été endommagé pendant le trajet, l'homme de 63 ans l'a réparé avec une spatule et du mastic. Mais rapidement, le ton est monté entre les deux collaborateurs. En cause: tous deux préféraient aller de la Suisse à Naples plutôt qu'à Ancône, car le trajet vers Naples était plus simple et plus court.

Blessé au visage avec une spatule

La dispute a dégénéré, à tel point que l'homme de 45 ans a donné plusieurs gifles à son collègue plus âgé. Ce dernier a répliqué par un coup de spatule, infligeant à son adversaire une profonde coupure au visage. Des points de suture ont été nécessaires à l'hôpital.

L'entreprise veut faire la lumière

A l'arrivée de la police, le blessé était assis, en sang, à côté de la camionnette ouverte. Son agresseur, lui, tenait encore la spatule à la main. La police l'a confisquée et a sécurisé le lieu de la bagarre. L'homme de 63 ans a en outre été conduit au poste. Il fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures graves.

Les proches de la défunte sont arrivés à Rome peu après l'incident, choqués. Selon le Stato Quotidiano, l'entreprise qui emploie les deux croque-morts prendra des mesures. Le journal explique que les conditions de travail dans la branche sont critiques, en raison de la charge de travail et de la concurrence. L'enquête devra déterminer d'autres conséquences éventuelles de cette affaire. (vro)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker