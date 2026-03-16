«Pas un client»: les touristes fuient Dubaï

Un restaurant en plein air déserté à Dubaï, le mercredi 11 mars 2026. Image: Keystone

Les touristes fuient Dubaï et les pertes sont colossales

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la ville émiratie s'est vidée de ses visiteurs. Le tourisme en souffre et les employés s'inquiètent de la suite.

Sahar AL ATTAr, Dubaï / AFP

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Comme des milliers d'autres employés du secteur touristique à Dubaï, Dulash, un jeune Sri-Lankais, est touché de plein fouet par la chute de l'activité dans l'émirat du Golfe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Sur la célèbre plage de Jumeirah Beach Residence (JBR), habituellement noire de monde, les transats sont alignés devant une mer presque vide. Les terrasses des restaurants sont désertes, quand les vendeurs de souvenirs, d'activités nautiques ou de parfums guettent les rares passants.

Les dégâts causés à l'hôtel Address Creek Harbour après avoir été touché par une frappe de drone, à Dubaï, le jeudi 12 mars 2026. Image: AP

Employés inquiets

En face, la plus grande roue du monde, Ain Dubai – l'œil de Dubaï en arabe – ne tourne plus et à ses pieds, le musée Madame Tussauds, qui expose des statues de cire, n'attire pas les foules malgré les réductions proposées. «Hier: zéro. Aujourd'hui: zéro. Il n'y a pas un client», soupire Dulash, 26 ans, qui travaille chez un loueur de jet-skis depuis six ans.

«Je n'ai jamais vu Dubaï comme ça»

Avec ses îles artificielles et ses gratte-ciels démesurés, la deuxième ville des Emirats arabes unis s'est imposée comme une destination touristique majeure au Moyen-Orient, accueillant près de 19,6 millions de visiteurs l'année dernière.

Mais au cœur de la haute saison, avant les grandes chaleurs de l'été, la pluie de missiles et de drones iraniens qui s'abattent depuis le 28 février a fait fuir les voyageurs. Privée de revenus, l'industrie espère un arrêt rapide de la guerre, déclenchée par l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, mais de nombreux employés du secteur ont confié leur inquiétude, sous couvert d'anonymat. Payé 4500 dirhams par mois (975 euros), Dulash n'a pas reçu son salaire à la date prévue. Il raconte:

«J'ai emprunté 1000 dirhams à un ami, payé mon loyer de 800 dirhams, il me reste 200 dirhams pour vivre»

Il ignore quand sa direction pourra régulariser la situation. «Même rentrer dans mon pays n'est pas une option», poursuit-il, affirmant que le prix des billets d'avion a triplé en raison de la baisse du trafic aérien.

«On n'a pas d'autre choix que d'attendre et espérer» Dulash

600 millions de dollars de pertes par jour

Le World Travel and Tourism Council (WTTC), qui regroupe les grands opérateurs du tourisme mondial, a estimé cette semaine à 600 millions de dollars les pertes subies par jour au Moyen-Orient en raison de la guerre. Aux EEmirats, ce secteur pesait près de 13% du PIB en 2025 et faisait vivre environ 925 000 personnes, dont une majorité d'étrangers, selon la même source.

De nombreux employés viennent des pays asiatiques, mais aussi du reste du Moyen-Orient, en quête de sécurité et de stabilité économique. «Je suis de Syrie où j'ai connu la guerre, donc les tirs de missiles et de drones ne m'effraient pas», explique un jeune vendeur de parfums.

«Mais je ne suis payé qu'avec des commissions sur les ventes, et ne plus avoir les moyens de rester ici, ça, oui ça me fait peur»

Venu du Sri Lanka, Kalhan perçoit également un pourcentage sur chaque activité vendue, qui lui permet de compléter un salaire fixe d'à peine 3000 dirhams (709 euros) – dont il devra se contenter ce mois-ci. «Je suis à Dubaï pour avoir de meilleures conditions de vie, mais maintenant, je ne sais plus ce qui va se passer», déplore-t-il.

Casser les prix

Alors qu'approche la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, les hôtels de la ville – 827 établissements dont beaucoup de palaces selon les autorités – cassent les prix pour essayer d'attirer au moins les résidents et leurs familles. Les offres se multiplient notamment sur l'île artificielle The Palm, où un hôtel a été touché par un débris de drone au début du conflit. Un autre établissement a été endommagé jeudi dans le quartier de Creek.

Les professionnels craignent aussi un impact durable sur l'image du pays, qui se présente comme un havre de paix et de sécurité dans la région. Nabil Haryouli, propriétaire d'une agence touristique à Dubaï, estime qu'il y aura «certainement un impact pendant quelques mois», mais que les touristes finiront par revenir. «L'essentiel, c'est le retour de la stabilité», affirme ce Français, qui rappelle les précédents de la crise financière en 2008 et de la pandémie de Covid. Et d'assurer: