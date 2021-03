A Gaza, deux femmes entrent au bureau politique du Hamas

• Les femmes exercent les fonctions de chefs d’Etat ou de gouvernement dans seulement 22 pays, et 119 pays n’ont jamais été dirigés par une femme.



• 10 pays ont une femme comme chef d’État, et 13 pays ont une femme comme chef de gouvernement.



• 21% des ministres de gouvernement sont des femmes, et seulement 14 pays comptent 50% ou plus de femmes au sein de leurs cabinets.