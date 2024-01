La NASA aurait pu ne plus jamais revoir son petit hélicoptère sur Mars

L'hélicoptère Ingenuity parcourt la planète rouge à la recherche d'éventuels signes d'une vie microbienne ancienne. Keystone

Après une panne inattendue, qui avait fait craindre sa fin, la NASA a finalement rétabli le contact avec l'hélicoptère Ingenuity.

L'engin, qui ressemble à un gros drone, était devenu en 2021 le premier appareil motorisé à effectuer un vol sur une autre planète. Il était arrivé sur Mars avec le rover Perseverance, qui sert de relais pour transmettre les données entre l'hélicoptère et la Terre et dont la mission est de chercher des traces de vie ancienne sur Mars.

Les communications entre l'hélicoptère et le rover ont été soudainement interrompues jeudi lors du 72e vol d'Ingenuity. «Bonne nouvelle aujourd'hui», a écrit samedi en fin de journée le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, en charge de l'engin, sur X (ex-Twitter).

L'agence a indiqué que le contact avait finalement été établi avec l'hélicoptère en ordonnant à Perseverance «d'effectuer des sessions d'écoute de longue durée pour capter le signal d'Ingenuity». L'équipe en charge de l'hélicoptère «examine les nouvelles données afin de mieux comprendre l'interruption inattendue des communications pendant le vol 72», a-t-elle ajouté.

Résister aux nuits glacées sur Mars

La NASA a précédemment expliqué que le vol de jeudi visait à «vérifier les systèmes de l'hélicoptère, après un atterrissage plus tôt que prévu durant le vol précédent». Ingenuity avait atteint une altitude de 12 mètres, a expliqué la Nasa dans ce message publié vendredi soir, mais «durant sa descente, les communications entre l'hélicoptère et le rover se sont terminées plus tôt, avant l'atterrissage».

Sur X, le JPL avait fait savoir vendredi que le rover Perseverance ne pouvait pas voir Ingenuity, mais que ses équipes «pourraient considérer rouler plus près pour une inspection visuelle». La Nasa a déjà momentanément perdu le contact avec l'hélicoptère par le passé, notamment pour une longue période d'environ deux mois l'année dernière.

Ingenuity, qui ne pèse que 1,8 kg, n'était à l'origine censé décoller que cinq fois, mais la mission a dépassé toutes les attentes. Au total, l'hélicoptère a parcouru quelque 17 kilomètres, et volé jusqu'à une altitude de 24 mètres.

Sa longévité est remarquable, notamment sachant qu'il doit survivre aux nuits glaciales martiennes, en se réchauffant grâce à des panneaux solaires chargeant ses batteries la journée. En collaboration avec Persévérance, il a joué le rôle d'éclaireur aérien pour aider son compagnon à roues à rechercher d'éventuels signes d'une vie microbienne ancienne. (baf/ats)