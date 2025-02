Un champignon transforme des araignées en zombies

Un champignon encore inconnu infecte les araignées tisseuses et modifie leur comportement. Elles quittent leur toile… puis meurent.

Lors d’un tournage de la BBC en Irlande, des «araignées zombies» ont été découvertes, infectées par un champignon encore jamais observé. Comme cela a déjà été constaté chez les fourmis, le champignon parasite son hôte sans le tuer immédiatement. Les araignées peuvent ainsi continuer à se déplacer quelque temps, tout en étant recouvertes d’un duvet blanc caractéristique.

Dans le cadre du tournage de la série BBC Winterwatch, le champignon avait déjà été observé en 2021 dans un ancien entrepôt de poudre à canon du château d’Espie. Des scientifiques ont désormais établi qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce. Ils l’ont nommée «Gibellula attenboroughii», en hommage au naturaliste et présentateur télévisé David Attenborough. Leurs recherches ont été publiées il y a quelques jours dans la revue Fungal Systematics and Evolution.

Image: Tim Fogg

Ce champignon a été trouvé sur une araignée tisseuse de cavernes, une espèce vivant aussi bien dans des grottes que dans des caves et des entrepôts. Après cette première découverte, le chercheur Tim Fogg a localisé d’autres araignées infectées, y compris d’une autre espèce.

Un champignon qui «ordonne» aux araignées de quitter leur toile

Les araignées tisseuses vivent normalement dissimulées dans leur toile, mais celles infectées par le champignon ont été retrouvées sur les toits et les plafonds d’un entrepôt. Les chercheurs pensent que le champignon modifie le comportement de l’araignée, la poussant à quitter son abri et à se déplacer dans un environnement où la dispersion des spores est plus efficace.

Le directeur de l’étude, Harry Evans, a expliqué au site scientifique Live Science que les spores de Attenboroughii pénètrent dans l’araignée et infectent ses fluides corporels. Une fois que l’araignée a quitté sa cachette, le champignon la tue en libérant un poison et émet ensuite des substances qui conservent son cadavre. Durant cette phase de momification, G. attenboroughii extrait tous les nutriments du corps de l’araignée. Dans les environnements humides des grottes, le champignon développe alors de longues structures sur l’araignée pour mieux disséminer ses spores.

Un phénomène similaire est bien connu chez les fourmis. Un champignon parasite infecte une fourmi et pénètre dans son cerveau. L’insecte, désorienté, se met à tituber avant de s’accrocher sous une feuille… puis meurt. Peu après, le champignon se développe à travers sa tête et utilise le corps de la fourmi comme source de nourriture. (wan)