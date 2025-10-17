larges éclaircies
Nature

Voici les 22 champignons les plus fous du monde 😳

Calme-toi, Mère Nature!imgur

C'est l'automne, c'est l'heure d'explorer ce que la nature a créé de plus bizarre!
17.10.2025, 05:3317.10.2025, 05:33

L'automne est LA saison des cueilleurs de champignons. Evidemment, il existe de nombreuses journées dédiées à ces Mycètes fascinants, en septembre et en octobre. Notamment:

  • Le 20 septembre: la Journée des champignons hallucinogènes
  • Le 27 septembre: la Journée des Champignons (en Suisse)
  • Le 15 octobre: la Journée des champignons comestibles

A watson, on ne discrimine pas, on célèbre autant les champignons élégants comme les chanterelles et les bolets, que les spécimens très particuliers.

18 phrases qu'on peut dire au lit et en allant aux champignons 🔞

Voici notre sélection tout à fait subjective des spécimens «les plus fous». Soit dit en passant, on ne parle que du visuel et non de leur effet.

Panus fasciatus

C'est pas un sort dans Harry Potter, c'est le nom de ce joli champignon

Image
Image: flickr

Le rouge en treillis

Il n'a pas l'air très comestible!

Image
wikimedia

Le chouchou rayé

Également appelé nid d'oiseau

Image
obturateur

Mycena interrupta

On le trouve sur Pandora

Image
Image: imgur

Champignon hérisson

Ceci n'est pas une serpillère

Image
imgur

Coupe velue rouge

Comme ils sont cute! On dirait des petites pêches

Image
wikimedia

Éponge à hochet commun

On a envie de toucher

Image
Image: imgur

Rhodotus

Il a l'air malade mais il se porte très bien

Image
obturateur

Ce n'est pas un champignon spécial. C'est l'angle qui rend l'image spéciale.

Image
Image: imgur

Le xénomorphe d'Alien

Le calmar champignon ressemble comme son nom l'indique, à un calmar.

Image
imgur

Mais quel enfer...

Image
imgur

C'est pas fini...

Image
imgur

A été ramené de la planète LV4-26 à bord du Nostromo

Image
imgur

Poils du bouclier

On en trouve dans les régions tropicales: au Cameroun, en Inde, en Colombie ou en Nouvelle-Guinée

Image
Image: imgur

Le Mycena chlorophos

Parce que tout est plus beau quand ça brille

Image
obturateur

Le Scléroderme

Une patate? Un quignon de pain? Non, juste un champignon

Image
Image: obturateur

Les pets de loup

Ça passe pas inaperçu dans une forêt

Image
imgur

Marasmius haematocephalus

Le tueur des concours d'orthographe

Image
Image: flickr

Hydnellum peckii

Hmm! La bonne confiture

Image
flickr

Calvatia cyathiformis

Ca ressemble à un gâteau au chocolat ou à une bouse vue de cet angle

Image
imgur

Et ça? C'est juste de la viande hachée, calmez-vous

Image
obturateur

Phallus indusiatus

Un nom pas du tout subtil

Image
Image: wikimedia

Laccaire améthyste

Hyper tendance

Image
obturateur

Favolaschia calocera

Pour les trypophobes

Image
Image: reddit

(smi)

