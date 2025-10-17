Voici les 22 champignons les plus fous du monde 😳
C'est l'automne, c'est l'heure d'explorer ce que la nature a créé de plus bizarre!
L'automne est LA saison des cueilleurs de champignons. Evidemment, il existe de nombreuses journées dédiées à ces Mycètes fascinants, en septembre et en octobre. Notamment:
- Le 20 septembre: la Journée des champignons hallucinogènes
- Le 27 septembre: la Journée des Champignons (en Suisse)
- Le 15 octobre: la Journée des champignons comestibles
A watson, on ne discrimine pas, on célèbre autant les champignons élégants comme les chanterelles et les bolets, que les spécimens très particuliers.
Voici notre sélection tout à fait subjective des spécimens «les plus fous». Soit dit en passant, on ne parle que du visuel et non de leur effet.
Panus fasciatus
C'est pas un sort dans Harry Potter, c'est le nom de ce joli champignon
Le rouge en treillis
Il n'a pas l'air très comestible!
Le chouchou rayé
Également appelé nid d'oiseau
Mycena interrupta
On le trouve sur Pandora
Champignon hérisson
Ceci n'est pas une serpillère
Coupe velue rouge
Comme ils sont cute! On dirait des petites pêches
Éponge à hochet commun
On a envie de toucher
Rhodotus
Il a l'air malade mais il se porte très bien
Ce n'est pas un champignon spécial. C'est l'angle qui rend l'image spéciale.
Le xénomorphe d'Alien
Le calmar champignon ressemble comme son nom l'indique, à un calmar.
Mais quel enfer...
C'est pas fini...
A été ramené de la planète LV4-26 à bord du Nostromo
Poils du bouclier
On en trouve dans les régions tropicales: au Cameroun, en Inde, en Colombie ou en Nouvelle-Guinée
Le Mycena chlorophos
Parce que tout est plus beau quand ça brille
Le Scléroderme
Une patate? Un quignon de pain? Non, juste un champignon
Les pets de loup
Ça passe pas inaperçu dans une forêt
Marasmius haematocephalus
Le tueur des concours d'orthographe
Hydnellum peckii
Hmm! La bonne confiture
Calvatia cyathiformis
Ca ressemble à un gâteau au chocolat ou à une bouse vue de cet angle
Et ça? C'est juste de la viande hachée, calmez-vous
Phallus indusiatus
Un nom pas du tout subtil
Laccaire améthyste
Hyper tendance
Favolaschia calocera
Pour les trypophobes
