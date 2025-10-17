Calme-toi, Mère Nature! imgur

Voici les 22 champignons les plus fous du monde 😳

C'est l'automne, c'est l'heure d'explorer ce que la nature a créé de plus bizarre!

Plus de «Divertissement»

L'automne est LA saison des cueilleurs de champignons. Evidemment, il existe de nombreuses journées dédiées à ces Mycètes fascinants, en septembre et en octobre. Notamment:

Le 20 septembre: la Journée des champignons hallucinogènes

Le 27 septembre: la Journée des Champignons (en Suisse)

Le 15 octobre: la Journée des champignons comestibles

A watson, on ne discrimine pas, on célèbre autant les champignons élégants comme les chanterelles et les bolets, que les spécimens très particuliers.

Voici notre sélection tout à fait subjective des spécimens «les plus fous». Soit dit en passant, on ne parle que du visuel et non de leur effet.

Panus fasciatus

C'est pas un sort dans Harry Potter, c'est le nom de ce joli champignon

Le rouge en treillis

Il n'a pas l'air très comestible!

Le chouchou rayé

Également appelé nid d'oiseau

obturateur

Mycena interrupta

On le trouve sur Pandora

Champignon hérisson

Ceci n'est pas une serpillère

Coupe velue rouge

Comme ils sont cute! On dirait des petites pêches

Éponge à hochet commun

On a envie de toucher

Image: imgur

Rhodotus

Il a l'air malade mais il se porte très bien

obturateur

Ce n'est pas un champignon spécial. C'est l'angle qui rend l'image spéciale.

Image: imgur

Le xénomorphe d'Alien

Le calmar champignon ressemble comme son nom l'indique, à un calmar.

imgur

Mais quel enfer...

imgur

C'est pas fini...

imgur

A été ramené de la planète LV4-26 à bord du Nostromo

imgur

Poils du bouclier

On en trouve dans les régions tropicales: au Cameroun, en Inde, en Colombie ou en Nouvelle-Guinée

Image: imgur

Le Mycena chlorophos

Parce que tout est plus beau quand ça brille

obturateur

Le Scléroderme

Une patate? Un quignon de pain? Non, juste un champignon

Image: obturateur

Les pets de loup

Ça passe pas inaperçu dans une forêt

imgur

Marasmius haematocephalus

Le tueur des concours d'orthographe

Image: flickr

Hydnellum peckii

Hmm! La bonne confiture

flickr

Calvatia cyathiformis

Ca ressemble à un gâteau au chocolat ou à une bouse vue de cet angle

imgur

Et ça? C'est juste de la viande hachée, calmez-vous

obturateur

Phallus indusiatus

Un nom pas du tout subtil

Image: wikimedia

Laccaire améthyste

Hyper tendance

obturateur

Favolaschia calocera

Pour les trypophobes

Image: reddit

(smi)

Êtes-vous pour ou contre l’automne? Elles sont pas d'accord👇

Vidéo: watson

Elle, elle vous dira où trouver des champis👇

Vidéo: watson

On se quitte sur des animaux mal empaillés