Netanyahou a voulu imiter Zelensky, mais il s'est planté

La chercheuse en est sûre: ce choix vestimentaire irréfléchi et «malheureux» dans le contexte actuel souligne l'impuissance de Benjamin Netanyahou . «Dans un certain sens, il voulait imiter Zelensky et peut-être aussi gagner quelques sympathies», évoque la sociologue de la mode.

Mais ce qui peut venir en premier à l'esprit en parlant de «chemises noires», c'est l'Histoire. En politique, on pense rapidement aux Chemises noires italiennes, les milices fascistes de Benito Mussolini lors de son accession au pouvoir. Extrêmement violentes, les «camicie nere» italiennes ont aussi fait déporter, pour le compte des SS et la Gestapo de l'Allemagne nazie, des Juifs de Rome. Certains d'entre eux étaient même connus pour être de véritables «chasseurs de Juifs».

Une opération qui n'a pas échappé au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui se retrouve, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, dans la position d'un «chef de guerre». L'homme de 74 ans a donc changé de tenue il y a quelques jours. Lors de ses apparitions publiques, le politicien controversé ne porte plus de costume, mais une chemise noire, légèrement froissée et à la coupe décontractée.

Quand un pays entre en guerre, son personnel politique doit se montrer déterminé et, parfois, arborer les symboles mêmes de la position de combat. Adieu les costumes et les cravates: bonjour les uniformes ou, pour d'autres, les chemises militaires.

Le premier ministre israélien a raccroché son costume et ne se présente plus qu'en chemise noire. Que veut-il dire par là? Pour cette sociologue de la mode, les conclusions à tirer sont particulièrement délicates.

