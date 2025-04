Le crash d'un hélicoptère de tourisme jeudi à New York n'a laissé aucun survivant. Keystone

Ce que l'on sait du crash d'hélicoptère qui a fait 6 morts à New York

Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées jeudi à New York dans l'accident spectaculaire d'un hélicoptère de tourisme qui s'est abîmé dans le fleuve Hudson. D'après plusieurs témoins, l'appareil a perdu son hélice avant de tomber.

Une famille de touristes espagnols se trouvait à bord de cet appareil Bell 206, ainsi que le pilote. Selon le New York Times, le père de famille était Agustín Escobar, le directeur général des infrastructures ferroviaires de l'entreprise technologique Siemens.

«Les six victimes ont été sorties de l'eau. Et, malheureusement, elles sont toutes décédées» Eric Adams, maire de New York

«Nous sommes de tout cœur avec les familles des personnes à bord», a ajouté le maire de la ville, pendant qu'une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident tragique.

L'accident a fait craindre le pire puisque les deux zones au bord du fleuve sont très fréquentées. Keystone

Images terrifiantes

Des images des chaînes d'informations locales ont montré la chute brutale de l'appareil dans le fleuve qui sépare New York du New Jersey voisin, au niveau de Manhattan.

Une vision dantesque à laquelle a également pu assister Peter Park, qui travaille à domicile à environ un pâté de maisons de l'Hudson. L'homme a déclaré au New York Times avoir entendu «une forte détonation» vers 15h15 (heure locale) et avoir regardé par la fenêtre.

Peter Park a ensuite vu les pales détachées d'un hélicoptère tomber dans la rivière si près du côté du New Jersey qu'il a craint qu'elles ne heurtent des personnes sur la rive. Après avoir envoyé un texto à sa femme pour lui dire «Je crois que je viens de voir un hélicoptère tomber dans la rivière», il a composé le 911.

Le fleuve Hudson est un canal très fréquenté dans les eaux et dans les airs. New York compte plusieurs héliports en pleine ville, du côté des fleuves Hudson ou East River qui entourent l'île de Manhattan. Chaque jour, des dizaines d'hélicoptères décollent et atterrissent pour des vols d'affaires ou de tourisme. Les tours de la ville au-dessus des eaux, avec vues imprenables sur la statue de la Liberté ou les gratte-ciel de Manhattan, sont prisées des touristes.

Ces dernières années, plusieurs accidents d'hélicoptères ont été mortels. En 2018, un accident avait fait cinq morts, quand un hélicoptère s'était écrasé dans l'East River. En 2009, la collision entre un avion et un hélicoptère de tourisme avait fait neuf morts. La même année, un avion de la compagnie US Airways avait atterri dans l'eau sans encombre et les 155 personnes à bord avaient eu la vie sauve, un épisode surnommé le «miracle de l'Hudson».