brouillard
DE | FR
burger
International
Norvège

Les «coquilles Saint-Jacques» d'une femme viking intriguent

Dieses Skelett einer Frau wurde in einem Feld nahe der Küste in Zentralnorwegen entdeckt.
Ce squelette de femme a été découvert dans un champ, près de la côte, dans le centre de la Norvège.Image: Raymond Sauvage, NTNU Science Museum

Le squelette d'une femme viking intrigue les archéologues

Le détecteur de métaux d’un chercheur de trésors a permis de découvrir les restes d'une femme viking. La présence de deux coquillages reste un mystère.
16.12.2025, 21:0016.12.2025, 21:00
Un article de
t-online

Un prospecteur a découvert, dans le centre de la Norvège, une sépulture inhabituelle datant de l’époque viking: la mâchoire du squelette retrouvé était recouverte de coquilles Saint-Jacques, une trouvaille qui laisse les archéologues perplexes.

Raymond Sauvage, de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU), explique:

«Selon notre analyse, la tombe contient les restes d’une femme enterrée avec des vêtements et des bijoux typiques de l’époque viking, datant du 9ᵉ siècle. Cela indique qu’il s’agissait d’une femme libre et probablement mariée.»
La future déchetterie de Delémont cachait un trésor archéologique

Mais un détail particulier a retenu l’attention des scientifiques: «Deux coquilles Saint-Jacques placées au niveau de la bouche de la défunte».

Der Fundort: Wie schon im 9. Jahrhundert zur Zeit des Begräbnisses befindet sich auch heute ein Bauernhof auf dem Gelände an der Küste.
Le lieu de la découverte: tout comme au 9ᵉ siècle, à l’époque de l’inhumation, une ferme occupe ce terrain côtier.Image: Kristoffer Rantala, NTNU Science Museum

Une pratique inconnue des archéologues

D’après les archéologues, la femme était vraisemblablement «la maîtresse du domaine» qui se trouvait autrefois à l’endroit même où la tombe a été découverte. La pratique consistant à déposer des coquillages sur la bouche des morts n’est, à ce jour, attestée dans aucun autre tombeau préchrétien en Norvège.

Vêtue d’une robe à bretelles

«Nous ignorons encore quelle signification symbolique cela pouvait avoir», précise Raymond Sauvage. Les coquilles avaient été disposées côté bombé vers l’extérieur, de manière à recouvrir partiellement la bouche de la femme.

Der Zweck der Muschelschalen ist unbekannt.
La raison pour laquelle les coquilles ont été disposées de cette manière reste inconnue.Image: Raymond Sauvage, NTNU Science Museum

Parmi les autres objets funéraires figurent deux fibules ovales, utilisées pour maintenir une robe à bretelles, ainsi qu’une petite boucle annulaire servant à fermer l’encolure d’un sous-vêtement. Les chercheurs ont également retrouvé quelques os d’oiseaux. Ces objets revêtaient, eux aussi, selon toute vraisemblance, une signification symbolique pour les personnes présentes lors de l’inhumation.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Voici 18 idées de bonshommes de neige
1 / 19
Voici 18 idées de bonshommes de neige
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Automobile: l'UE renonce au tout-électrique en 2035,
La mesure environnementale phare de l'Union européenne ne sera pas honorée. Les constructeurs automobiles ne seront pas obligés à passer au tout électrique d’ici 2035.
L'Union européenne a renoncé mardi à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout-électrique en 2035, une mesure environnementale phare, face à la crise que traverse le secteur en Europe.
L’article