Ce squelette de femme a été découvert dans un champ, près de la côte, dans le centre de la Norvège. Image: Raymond Sauvage, NTNU Science Museum

Le squelette d'une femme viking intrigue les archéologues

Le détecteur de métaux d’un chercheur de trésors a permis de découvrir les restes d'une femme viking. La présence de deux coquillages reste un mystère.

Un prospecteur a découvert, dans le centre de la Norvège, une sépulture inhabituelle datant de l’époque viking: la mâchoire du squelette retrouvé était recouverte de coquilles Saint-Jacques, une trouvaille qui laisse les archéologues perplexes.

Raymond Sauvage, de l’Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU), explique:

«Selon notre analyse, la tombe contient les restes d’une femme enterrée avec des vêtements et des bijoux typiques de l’époque viking, datant du 9ᵉ siècle. Cela indique qu’il s’agissait d’une femme libre et probablement mariée.»



Mais un détail particulier a retenu l’attention des scientifiques: «Deux coquilles Saint-Jacques placées au niveau de la bouche de la défunte».

Le lieu de la découverte: tout comme au 9ᵉ siècle, à l’époque de l’inhumation, une ferme occupe ce terrain côtier. Image: Kristoffer Rantala, NTNU Science Museum

Une pratique inconnue des archéologues

D’après les archéologues, la femme était vraisemblablement «la maîtresse du domaine» qui se trouvait autrefois à l’endroit même où la tombe a été découverte. La pratique consistant à déposer des coquillages sur la bouche des morts n’est, à ce jour, attestée dans aucun autre tombeau préchrétien en Norvège.

Vêtue d’une robe à bretelles

«Nous ignorons encore quelle signification symbolique cela pouvait avoir», précise Raymond Sauvage. Les coquilles avaient été disposées côté bombé vers l’extérieur, de manière à recouvrir partiellement la bouche de la femme.

La raison pour laquelle les coquilles ont été disposées de cette manière reste inconnue. Image: Raymond Sauvage, NTNU Science Museum

Parmi les autres objets funéraires figurent deux fibules ovales, utilisées pour maintenir une robe à bretelles, ainsi qu’une petite boucle annulaire servant à fermer l’encolure d’un sous-vêtement. Les chercheurs ont également retrouvé quelques os d’oiseaux. Ces objets revêtaient, eux aussi, selon toute vraisemblance, une signification symbolique pour les personnes présentes lors de l’inhumation.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich