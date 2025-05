Haribo rappelle des bonbons contaminés au cannabis

L'Italie s'attaque à «la plus puissante et la plus riche» mafia du pays

«C'est une question en cours d'investigation et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités néerlandaises pour soutenir leur enquête et établir les faits ayant conduit à la contamination» , a-t-il ajouté. (ats/afp)

De son côté, Patrick Tax, vice-président marketing de la société allemande, a assuré que le rappel de produit concernait «un nombre limité de cas» et un seul type de produit dans l'est du pays.

Trump a «un jour préféré pour lancer une bombe»

Taxes douanières, immigration, démantèlement de l’administration, annonces chocs, coup de fil à Poutine... Depuis son investiture, le président américain semble lancé dans un sprint perpétuel. Qu’est-ce qui pourrait le fragiliser ou le stopper? «Un AVC», nous dit Lauric Henneton, maître de conférence et spécialiste de la civilisation américaine. Interview.

Donald Trump donne l’air d’avoir constamment le pied sur le champignon. Une impression amplifiée par son art de faire l’actualité ou est-il réellement un président à plein régime?

Lauric Henneton: Il y a effectivement l’idée, mise en pratique et chuchotée par son ancien conseiller Steve Bannon, de flood the zone, autrement dit, d’inonder la zone. Quatre mois après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, l’espace médiatique est toujours très saturé par les déclarations et les actions du président. Volontairement. Notamment pour que les médias et le public perdent le nord et passent, parfois, à côté d’une information qui pourrait lui être préjudiciable.