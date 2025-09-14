assez ensoleillé16°
International
Nucléaire

L'Australie se dote d'une flotte de sous-marins nucléaires

Face à la Chine ce pays se dote d'une flotte de sous-marins nucléaires

epa12370730 Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference at the Commonwealth Parliamentary Offices (CPO) in Sydney, New South Wales, Australia, 12 September ...
Le pays du premier ministre Anthony Albanese (photo) parfait sa flotte. Image: EPA AAP
L'Australie va investir l'équivalent de 6,35 milliards de francs pour rendre l'un de ses chantiers navals capable de construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, a annoncé dimanche le gouvernement.
14.09.2025, 08:0914.09.2025, 08:09
Ces 12 milliards de dollars australiens seront dépensés sur dix ans pour rénover et améliorer les capacités des chantiers navals de Henderson, près de Perth dans l'Etat d'Australie Occidentale, a indiqué le ministre de la Défense Richard Marles.

En 2021, l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient conclu un pacte tripartite, baptisé Aukus, destiné à contrer l'influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique.

Cet accord prévoit la fourniture à Canberra de trois à cinq sous-marins nucléaires d'attaque américains de classe Virginia dans un délai de 15 ans, après quoi l'Australie fabriquera ses propres sous-marins en collaboration avec le Royaume-Uni.

«Opportunité stratégique»

Mais alors que les chantiers navals aux Etats-Unis peinent déjà à fournir la marine américaine, Washington a annoncé en juin un examen de l'Aukus pour s'assurer qu'il reste conforme aux objectifs du président Donald Trump.

«Henderson est un élément clé de l'accord Aukus», a déclaré M. Marles à la chaîne australienne Sky News, ajoutant: «Il s'agit ici de ce que l'Australie doit faire pour saisir cette opportunité stratégique».

Canberra prévoit d'équiper Henderson de cales sèches hautement sécurisées pour l'entretien des sous-marins nucléaires, et d'y créer des installations pour la construction de péniches de débarquement et, à terme, de frégates japonaises de classe Mogami, a ajouté le ministre.

Pour 5,2 milliards d'euros

En août, l'Australie avait annoncé l'achat de 11 de ces frégates nippones du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour 5,2 milliards d'euros, capables de lancer des missiles de croisière à longue portée Tomahawk. Canberra souhaite construire huit de ces bâtiments navals en Australie-Occidentale.

Selon le ministre de la Défense, le coût total du développement de ces chantiers navals devrait finalement atteindre 25 milliards de dollars australiens. (sda/ats/afp)

