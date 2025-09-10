en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Pologne

Drones russes en Pologne: la réaction de l'Otan sème le doute

Les drones russes en Pologne, un test pour Karol Nawrocki, Donald Trump et l&#039;Otan.
Les drones russes en Pologne, un test pour Karol Nawrocki, Donald Trump et l'Otan.Image: Imago

Drones russes en Pologne: la réaction de l'Otan sème le doute

L'incursion de drones russes en Pologne, qu'elle soit intentionnelle comme le dénoncent les alliés européens de l'Ukraine ou accidentelle, constitue un test pour l'Otan sur sa préparation et sa solidité. Voici ce qu'il faut en retenir.
10.09.2025, 14:0010.09.2025, 14:00
Mathieu RABECHAULT/afp
Plus de «International»
On fait le point
Des survols intentionnels?Quel intérêt pour Poutine?L'Otan est-elle prête?

Des survols intentionnels?

La Russie a tiré dans la nuit une nouvelle salve massive de plus de 450 drones et missiles contre l'Ukraine. Selon le premier ministre polonais Donald Tusk, 19 drones ont violé l'espace aérien de la Pologne, membre de l'Otan, dont trois ont été abattus, notamment avec le concours d'avions de chasse furtifs F-35 néerlandais.

Ces drones d'un coût peu élevé sont sensibles au puissant brouillage électronique ukrainien qui peut perturber leur trajectoire. Le Bélarus, un allié de la Russie et voisin de l'Ukraine et de la Pologne, a lui aussi annoncé mercredi avoir abattu au-dessus de son territoire des drones «qui avaient perdu leur trajectoire». Mais pour la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, la violation de l'espace aérien polonais semble «un acte intentionnel, non accidentel».

epa12364066 European High Representative for Foreign and Security Policy Kaja Kallas speaks during a debate on &#039;EU action to ensure security guarantees and just peace for Ukraine&#039; at the Eur ...
Kaja KallasKeystone

Il y a des précédents. «Les intrusions de drones ennemis ont été multiples depuis 2022 en Pologne, en Roumanie, en Lituanie et même jusqu'en Croatie», rappelle Romain Le Quiniou, le directeur d'Euro Créativ, un cercle de réflexion spécialisé sur l'Europe orientale.

La Russie viole son espace aérien: la Pologne en état d'alerte

Des cartes SIM utilisées en Pologne ou en Lituanie, pouvant servir au guidage en se servant du réseau de téléphonie mobile de ces pays, ont également été retrouvées en juillet à bord de drones russes abattus en Ukraine, selon le quotidien ukrainien Defence Express.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Les derniers survols ne sont «pas perçus comme le début de quelque chose de plus grand», a confié un diplomate de l'Otan sous couvert d'anonymat.

«Cela semble avoir été soit destiné à tester l'Otan, soit à approcher des cibles en Ukraine sous un angle différent»

Quel intérêt pour Poutine?

Si ces survols étaient intentionnels, l'intérêt russe serait de mettre la pression, tester l'Otan, la qualité de ses défenses antiaériennes et, plus encore, interroger les gouvernements et les sociétés occidentaux sur la solidité des garanties de sécurité fournies par l'Alliance.

«En pénétrant dans l'espace aérien polonais avec des drones d'attaque, la Russie teste non seulement la Pologne mais aussi les États-Unis en tant que principale force de dissuasion de l'Otan», estime sur X Marko Mihkelson, un député estonien chef de la commission des Affaires étrangères.

Drones russes en Pologne: voici en quoi consisterait «l'étape suivante»

«Les violations répétées de l'espace aérien de l'Otan par des drones russes sont un avertissement clair: Vladimir Poutine met à l'épreuve notre détermination à protéger la Pologne et les pays baltes», juge un des principaux sénateurs démocrates américains, Dick Durbin.

Des drones russes traquent des civils en Ukraine

Vidéo: watson

Si elles sont bien volontaires, ces incursions sont à inscrire dans la séquence diplomatico-militaire en cours: Vladimir Poutine essaye d'intimider les alliés à quelques heures du début du grand exercice militaire Zapad 2025 organisé au Bélarus et en Russie Russie non loin des frontières de l'Alliance atlantique et peu après l'annonce par les pays européens de la «Coalition des volontaires» de leur souhait d'offrir des garanties de sécurité à Kiev après un cessez-le-feu.

Voici le plan européen pour «convaincre Poutine de ne pas réattaquer»

Dans ce contexte, l'incursion peut être vue comme «un test au cas où l'Otan établirait des bases dans l'est de la Pologne pour soutenir une future présence en Ukraine», analyse sur X Mick Ryan, du centre de recherche australien Lowy.

L'Otan est-elle prête?

«L'Otan a rapidement et de manière décisive réagi à la situation, démontrant ainsi notre capacité et notre détermination à défendre le territoire allié», s'est félicité sur X le commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Alexus Grynkewich. Mais au-delà de cette réaction contre un très petit nombre de drones, des doutes existent sur la capacité de l'Alliance atlantique et de l'Europe à contrer une attaque aérienne russe massive.

Abattre des drones bon marché avec des armes tirées par des avions de chasse valant des fortunes n'est pas viable sur le long terme. «Nous, les pays occidentaux, avons un problème de prix par tir. Si nous devons tirer sur des cibles à 10 000 dollars avec des missiles à un million de dollars, un jour nous perdrons», résumait en 2023 l'amiral français Pierre Vandier, devenu depuis commandant suprême pour la transformation des forces de l'Otan (SAC-T).

L'Ukraine dévoile sa nouvelle bombe volante

«L'utilisation de F-35 et de F-22 contre des drones montre que nous ne sommes pas encore prêts», renchérit l'ancien commandant de l'armée américaine en Europe, le général Ben Hodges.

LEEUWARDEN - Dutch F-35 fighter planes land at Leeuwarden air base. ANP / Hollandse Hoogte / Anton Kappers netherlands out - belgium out (Photo by Anton Kappers / ANP MAG / ANP via AFP)
Des F-35 néerlandais ont pris part à la défense du ciel polonais cette nuit.Image: ANP MAG

Concernant la défense contre les missiles, la stratégie européenne promue par Berlin de s'abriter sous un bouclier antimissile «est perdante», estime le chercheur allemand Fabian Hoffman. «La Russie produit environ une fois et demie à deux fois plus de missiles balistiques et de croisière que l'Europe ne produit d'intercepteurs et elle dépasse largement l'Europe en matière de production de drones de longue portée», fait-il valoir.

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
Israël: le tout pour le tout
5
Israël: le tout pour le tout
de Antoine Menusier
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
de Fred Valet
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
de Team watson
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
2
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
Thèmes
L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Cet ancien cadre de WhatsApp fait de graves accusations contre Meta
Attaullah Baig poursuit son ancien employeur en justice pour des défaillances de sécurité. Selon lui, quelque 1500 ingénieurs ont eu un accès illimité à des données d'utilisateurs, sans supervision.
Un ex-responsable sécurité de WhatsApp poursuit en justice Meta. L'ancien cadre accuse le groupe d'avoir systématiquement enfreint des normes de cybersécurité et d'avoir mené des représailles contre lui après avoir ignoré ses alertes, selon l'assignation déposée lundi aux Etats-Unis.
L’article