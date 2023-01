Comment Poutine se prépare à une «longue guerre»

Plus de soldats, une production d'armement accrue et des armes en provenance d'Iran: selon les estimations de l'OTAN, Poutine se prépare à une guerre de longue durée.

Selon les dernières estimations de l'OTAN, la guerre en Ukraine devrait encore durer. Le secrétaire général adjoint, Mircea Geoană, a en effet déclaré mercredi 18 janvier, à l'ouverture d'une réunion qui doit durer deux jours:

«Poutine se prépare à une longue guerre»

«Un long chemin nous attend»

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, aurait déjà mobilisé plus de 200 000 soldats supplémentaires, serait en train d'augmenter la production d'armements et de se procurer d'autres armes auprès de régimes autoritaires, comme l'Iran.

«Nous avons un long chemin qui nous attend. 2023 sera une année difficile, et nous devons soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire» Mircea Geoană

En ouverture de la réunion, le président du comité militaire, l'amiral Rob Bauer, a qualifié de «devoir sacré» le fait d'être toujours prêt à s'attendre à l'inattendu. Pour cela, il est également décisif d'informer honnêtement les dirigeants politiques sur leurs forces et leurs faiblesses.

2% du PIB alloué à la défense

Pour renforcer les capacités de l'OTAN face à la situation actuelle, Mircea Geoană estime qu'il est désormais nécessaire de développer les capacités industrielles de production d'armes et de munitions et de mieux utiliser les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle. Il faut également investir dans la défense.

«L'objectif de 2%, fixé il y a presque dix ans, est de plus en plus perçu comme une limite inférieure et non comme une limite supérieure pour les dépenses de défense», a-t-il déclaré. Les membres de l'Alliance doivent continuer à progresser et à prendre de nouveaux engagements, au-delà de 2024.

L'objectif actuel de 2% prévoit que tous les pays de l'OTAN se rapprochent d'ici 2024 de la valeur de référence, consistant à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense. De nombreux alliés souhaitent qu'il soit remplacé par un nouvel objectif lors du prochain sommet régulier en juillet.

Lors de la réunion de l'organe militaire suprême de l'OTAN, il sera question d'aborder des thématiques, telles que le renforcement en cours du flanc est, et la situation militaire en Ukraine. Les participants sont, entre autres, les chefs d'état-major des Etats membres.

(t-online)