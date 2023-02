L’Otan se cherche un nouveau chef, voici les candidats

Le parcours de Jens Stoltenberg montre également à quel point les élections peuvent être imprévisibles. Dans les années 70, le Norvégien manifestait encore contre la guerre du Vietnam et jetait des pierres sur l'ambassade américaine dans son pays. Plus tard, il s'est engagé pour le retrait de la Norvège de l'alliance de défense. Interviewé sur la chaîne allemande ZDF, Jens Stoltenberg a expliqué en riant qu'il avait vite compris que son opinion de l'époque était erronée.

Un autre nom qui revient souvent est celui de la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland. Son élection ferait également passer un message: la famille de cette femme de 54 ans a ses racines en Ukraine et, avant de devenir politicienne, elle a travaillé comme journaliste à Kiev et à Moscou. Le Canada à la tête de l'organisation serait également une première.

On spécule donc sur le fait qu'un candidat issu d'un pays d'Europe centrale ou orientale pourrait entrer en ligne de compte pour la première fois. Un autre critère pourrait en revanche jouer un rôle encore plus important: celui du genre. En effet, aucune femme n'a jamais occupé ce poste.

Mark Rutte et Theresa May : l'un des deux succédera-t-il à Jens Stoltenberg?

Mark Rutte et Theresa May : l'un des deux succédera-t-il à Jens Stoltenberg? image: EPA/ANP

Matthias Dembinski, de la Hessian Foundation for Peace, estime à son tour qu'un changement à la tête de l'OTAN est envisageable, malgré l'instabilité de la situation mondiale: «Mais contrairement à l'année dernière, l'OTAN a peut-être trouvé un mode de fonctionnement pour qu'un tel changement puisse avoir lieu», a-t-il déclaré. Rafael Loss va plus loin et ajoute:

Depuis l'année dernière, l'OTAN n'a pas vu ses tâches diminuer. Et avec la Finlande et la Suède, deux nouveaux pays veulent rejoindre l'alliance. Au vu de la situation, Jens Stoltenberg a martelé que les pays de l'OTAN doivent augmenter leurs budgets de défense.

Jens Stoltenberg est en place depuis presque neuf ans. Avant lui, seul le Néerlandais Joseph Luns a occupé ce poste plus longtemps. 13 ans au total et c'était en 1971.

Et maintenant, Monsieur Poutine?

Après un an de guerre, Vladimir Poutine n'apparaît pas comme un vainqueur éclatant. Au contraire, il est plutôt vu comme un amateur et un loser. Voici une rétrospective avec une touche personnelle.

L'être humain a tendance à voir le monde à travers des lunettes roses. On se focalise sur ce que l'on perçoit comme positif et on écarte les choses moins agréables, mais peut-être plus réalistes. C'était le cas il y a un an: beaucoup s'accrochaient à l'espoir que Vladimir Poutine ne cherchait qu'à intimider l'Ukraine et l'Occident avec son déploiement de troupes.