Une série d'attaques menée par des groupes armés dans le nord-ouest du Pakistan a fait 19 morts, policiers et civils, ces deux derniers jours. Keystone

Le Pakistan subit une nouvelle série d’attaques meurtrières

Au moins 19 personnes, dont 15 policiers, ont été tuées dans le nord-ouest du Pakistan ces deux derniers jours lors d’attaques revendiquées par les talibans pakistanais.

Une série d'attaques menée par des groupes armés dans le nord-ouest du Pakistan a fait 19 morts, policiers et civils, ces deux derniers jours, a rapporté jeudi un responsable de la police, dernière flambée de violence en date dans cette région frontalière instable.

Ces attaques surviennent quelques jours après des échanges de tirs entre forces afghanes et pakistanaises le long de leur frontière poreuse, chaque camp en rejetant la responsabilité sur l'autre.

«Au cours des dernières 48 heures, 15 membres des forces de police et quatre civils ont été tués dans des actes terroristes dans différentes zones (de la province) du Khyber Pakhtunkhwa», a déclaré un haut responsable de la police à l'AFP.

Selon ce responsable basé à Peshawar, la capitale provinciale, deux policiers ont également été enlevés et «sont toujours portés disparus».

La plupart de ces attaques ont été revendiquées par les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) qui ont intensifié leurs attaques au Pakistan depuis le retour au pouvoir des talibans afghans à Kaboul en 2021.

Vingt-six combattants ont en outre été tués lors de quatre opérations de contre-insurrection distinctes dans la région, a indiqué l'armée.

Islamabad accuse le gouvernement taliban afghan de ne pas réussir à maîtriser les groupes armés qui, selon lui, utilisent le sol afghan pour planifier et lancer des attaques au Pakistan, une accusation que Kaboul dément.

La violence a explosé ces derniers mois au Khyber Pakhtunkhwa et dans la province voisine du Baloutchistan, où les forces de sécurité sont fréquemment la cible de bombes placées le long des routes, d'embuscades et de raids, ce qui met à rude épreuve les relations déjà tendues entre les deux pays.

L'armée pakistanaise a lancé à plusieurs reprises des frappes contre ce qu'elle présente comme des repaires de combattants de l'autre côté de la frontière, après une série d'attentats-suicides meurtriers, alimentant les tensions diplomatiques avec Kaboul. (tib/ats)