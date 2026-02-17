ciel clair
Guerre contre l'Ukraine

Grâce à Starlink, l'Ukraine reprend une partie de son territoire

In this photo provided by Ukraine&#039;s 65th Mechanized Brigade press service, a soldier fires a MILAN, a Franco-German anti-tank missile system, during a drill close to the frontline on the site of ...
Les soldats ukrainiens reprennent du terrain.Image: keystone

L'Ukraine enregistre des gains territoriaux jamais vus depuis 2023

Selon des experts américains indépendants, l’Ukraine a récemment enregistré des gains territoriaux aussi importants qu’en 2023. La raison en serait que la Russie a perdu l’accès au système satellite Starlink.
17.02.2026, 20:4617.02.2026, 20:46

D’après l’analyse des données actuelles, l’armée ukrainienne a repris environ 201km² de territoire aux troupes russes en quelques jours seulement. Une étude de l’Institute for the Study of War (ISW), un institut américain indépendant, révèle que Kiev n’avait plus réalisé un tel gain territorial en si peu de temps depuis la contre-offensive de juin 2023.

La cause en est que la Russie a perdu l’accès au système satellite Starlink du milliardaire Elon Musk. Depuis début février, les unités russes, qui avaient réussi à s'y connecter malgré le blocage en place, ne peuvent à nouveau plus s'en servir, ce qui complique considérablement leur communication et l’utilisation de leurs équipements techniques, comme le rapporte le Kyiv Post.

Un événement qui change le cours de la guerre

Des observateurs militaires russes auraient constaté l’interruption le 5 février. Musk avait auparavant annoncé des «mesures» pour restreindre l’utilisation de Starlink par le Kremlin.

Selon des sources de Kiev, les drones russes contournaient auparavant les systèmes de brouillage électronique grâce à Starlink et atteignaient leurs cibles avec précision. Sans l’utilisation de ce réseau, la Russie n’a enregistré des gains territoriaux que le 9 février, d’après l’ISW. Les autres jours, c’est l’Ukraine qui a pu avancer.

Les reconquêtes se concentrent principalement sur une zone située à environ 80 km à l’est de la ville de Zaporijia.

Cet émissaire de Poutine pourrait faire tourner court les négociations

(hkl, avec des informations de l’ats et de l'afp)

