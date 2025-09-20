Un véhicule de la police néerlandaise a été incendié samedi. Keystone

Une manifestation anti-immigration dégénère aux Pays-Bas

Le rassemblement contre la politique migratoire du pays s'est terminé par des heurts avec la police. Une voiture a été incendiée.

Des manifestants anti-immigration se sont heurtés samedi à La Haye à la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour les disperser, a annoncé l'agence néerlandaise ANP.

Les manifestants étaient environ 1500. Keystone

Citant la police, l'agence a indiqué qu'environ 1500 personnes se sont rassemblées sur une autoroute traversant la ville où elles se sont affrontées avec les forces de l'ordre présentes sur place.

Des policiers ont été visés par des jets de bouteilles ou de pierres et un véhicule de la police a été incendié.

Les manifestants s'en sont également pris au local d'un parti politique, le D66 (social-démocrate), dont les vitres ont été brisées.

Ils entendaient protester contre la politique migratoire du pays. Keystone

Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont le nombre n'a pas été précisé, selon l'ANP. Le chef de file de D66, Rob Jetten, a dénoncé sur X:

«On ne touche pas aux partis politiques. Si vous pensez pouvoir nous intimider, c'est un énorme échec»

Personne ne se trouvait dans le bureau à ce moment-là, ont déclaré des responsables de ce parti, selon l'ANP. (ats/afp)