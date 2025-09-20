dégagé18°
DE | FR
burger
International
Pays-Bas

Une manifestation anti-immigration dégénère aux Pays-Bas

epa12392384 A police car is set on fire during a protest against the current asylum policy on the Malieveld, in the Hague, the Netherlands, 20 September 2025. The initiator, known online as Els Rechts ...
Un véhicule de la police néerlandaise a été incendié samedi.Keystone

Une manifestation anti-immigration dégénère aux Pays-Bas

Le rassemblement contre la politique migratoire du pays s'est terminé par des heurts avec la police. Une voiture a été incendiée.
20.09.2025, 21:3820.09.2025, 21:38

Des manifestants anti-immigration se sont heurtés samedi à La Haye à la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour les disperser, a annoncé l'agence néerlandaise ANP.

epa12392141 Demonstrators arrive at the Malieveld for a protest against the current asylum policy, in the Hague, the Netherlands, 20 September 2025. The initiator, known online as Els Rechts, advocate ...
Les manifestants étaient environ 1500.Keystone

Citant la police, l'agence a indiqué qu'environ 1500 personnes se sont rassemblées sur une autoroute traversant la ville où elles se sont affrontées avec les forces de l'ordre présentes sur place.

Des policiers ont été visés par des jets de bouteilles ou de pierres et un véhicule de la police a été incendié.

Les manifestants s'en sont également pris au local d'un parti politique, le D66 (social-démocrate), dont les vitres ont été brisées.

epa12392478 Demonstrators gather at the Malieveld for a protest against the current asylum policy, in the Hague, the Netherlands, 20 September 2025. The initiator, known online as Els Rechts, advocate ...
Ils entendaient protester contre la politique migratoire du pays.Keystone

Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont le nombre n'a pas été précisé, selon l'ANP. Le chef de file de D66, Rob Jetten, a dénoncé sur X:

«On ne touche pas aux partis politiques. Si vous pensez pouvoir nous intimider, c'est un énorme échec»

Personne ne se trouvait dans le bureau à ce moment-là, ont déclaré des responsables de ce parti, selon l'ANP. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
Donald Trump sabote un projet de Ricola
Trump se brûle avec son propre brasier
L’éviction de la star Jimmy Kimmel, sous la pression du pouvoir américain (selon plusieurs sources internes), regorge de détonateurs, de significations et de conséquences. Parfois même contradictoires. Les Etats-Unis sont-ils arrivés dans une impasse, où chaque goutte de salive fera déborder le vase d’une liberté d’expression fourre-tout et à l’agonie?
Mercredi, quelques minutes avant de décapsuler son célèbre late-show, Jimmy Kimmel a été privé d’antenne. La star, meilleur ennemi de Donald Trump, a été écartée pour «une période indéterminée» par ses patrons de ABC et les propriétaires de la chaîne, The Walt Disney Company.
L’article