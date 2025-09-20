Une manifestation anti-immigration dégénère aux Pays-Bas
Des manifestants anti-immigration se sont heurtés samedi à La Haye à la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour les disperser, a annoncé l'agence néerlandaise ANP.
Citant la police, l'agence a indiqué qu'environ 1500 personnes se sont rassemblées sur une autoroute traversant la ville où elles se sont affrontées avec les forces de l'ordre présentes sur place.
Des policiers ont été visés par des jets de bouteilles ou de pierres et un véhicule de la police a été incendié.
Les manifestants s'en sont également pris au local d'un parti politique, le D66 (social-démocrate), dont les vitres ont été brisées.
Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont le nombre n'a pas été précisé, selon l'ANP. Le chef de file de D66, Rob Jetten, a dénoncé sur X:
Personne ne se trouvait dans le bureau à ce moment-là, ont déclaré des responsables de ce parti, selon l'ANP. (ats/afp)