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Le père d'Amy Winehouse condamné à verser un million de livres

UNITED STATES - AUGUST 05: LOLLAPALOOZA Photo of Amy WINEHOUSE, Amy Winehouse performing on stage (Photo by Daniel Boczarski/Redferns)
La chanteuse britannique est morte le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans.Image: Redferns

Le père d'Amy Winehouse a été condamné

Le père d'Amy Winehouse a été condamné mercredi par la justice britannique à verser quelque 950'000 livres (environ 1 million de francs) à deux amies de sa fille. Il a perdu le procès qu'il leur avait intenté pour la vente de vêtements de la défunte chanteuse.
29.07.2026, 19:4929.07.2026, 19:49

Mitch Winehouse a été débouté en avril par la Haute Cour de Londres dans le litige qui l'opposait à Naomi Parry, une ancienne styliste de la star, et son amie Catriona Gourlay, qu'il accusait d'avoir indûment vendu, entre novembre 2021 et mai 2023, quelque 150 vêtements et accessoires appartenant à Amy Winehouse.

La chanteuse, connue pour sa voix soul et son style de pin-up tatouée, est morte le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans à l'issue d'une carrière météorique, succombant à une trop forte absorption d'alcool.

Vous pourriez vous offrir des fringues portées par Amy Winehouse

Son père Mitch reprochait à Naomi Parry et Catriona Gourlay d'avoir mis aux enchères ces vêtements et accessoires à son insu.

Les objets, vendus au prix total de quelque 1,4 million de dollars, comprenaient des sacs à main, des ballerines, une robe portée par Amy Winehouse au cours de sa dernière tournée en juin 2011 ou encore des boucles d'oreilles.

Mais la juge Sarah Clarke avait donné tort au père de la chanteuse, affirmant que ni Naomi Parry ni Catriona Gourlay n'avaient «caché» la vente des objets, dont Mitch Winehouse était «au courant».

Elle a reproché mercredi à ce dernier d'avoir «choisi d'intenter une action juridiquement peu fondée», menée avec «acharnement et sans relâche jusqu'au bout».

La robe dans laquelle Amy Winehouse s'est fait huer vendue 222 000 francs

La juge a ordonné à Mitch Winehouse de verser quelque 569 000 livres à Naomi Parry et 394 00 livres à Catriona Gourlay dans les deux semaines.

Elle a estimé que les «accusations graves et infondées» portées à l'encontre des deux jeunes femmes avaient «considérablement porté atteinte à leur réputation, à leurs perspectives de carrière, à leur sécurité financière et à leur santé». (sda/ats/afp)

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