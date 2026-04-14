Nadia Farès dans un état grave après un mystérieux incident dans une piscine. Image: Corbis Entertainment

L'actrice Nadia Farès retrouvée inanimée dans une piscine à Paris

Nadia Farès a été secourue après avoir été retrouvée au fond d’une piscine à Paris, où elle serait restée immergée plusieurs minutes.

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Figure du cinéma populaire, Nadia Farès est notamment connue pour son rôle dans Les Rivières pourpres, où elle donnait la réplique à Jean Reno et Vincent Cassel. L’actrice, 57 ans, a été hospitalisée en urgence absolue après avoir été retrouvée inanimée samedi dans une piscine du complexe sportif Blanche, à Paris, rapporte Le Parisien.

Selon le récit du quotidien, les faits se sont produits vers 17 heures. Nadia Farès nage alors dans le bassin, équipée de palmes et d’une planche. Un témoin remarque un comportement qu’il juge inhabituel: l’actrice se débarrasse soudainement de sa planche avant de plonger, pour une raison inconnue. Après avoir terminé sa propre longueur, l’homme se retourne et constate qu’elle a disparu sous l’eau.

Il plonge et aperçoit son corps inerte au fond du bassin. Avec l’aide d’un autre nageur, il la ramène vers les escaliers et la sort de l’eau. D’après ses constatations, elle ne respire plus. Toujours selon Le Parisien, elle serait restée immergée entre trois et quatre minutes sous l'eau.

Le témoin commence immédiatement un massage cardiaque avec l’autre nageur. Un défibrillateur est également utilisé avant l’arrivée des secours. La comédienne est ensuite transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le Parisien indique qu’elle a été réanimée puis placée dans un coma artificiel. Mardi, son état de santé était toujours jugé grave.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée au commissariat du IXe arrondissement, pour établir les circonstances précises de la noyade et vérifier d’éventuels dysfonctionnements dans le dispositif de secours du club. Le nageur qui a sorti l’actrice de l’eau a été auditionné lundi. D’après le journal, des caméras présentes au niveau de la piscine pourraient aider les enquêteurs. (jah)