en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
People

Nadia Farès retrouvée inanimée dans une piscine à Paris

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Nadia Farès attends the Christian Dior Haute Couture Spring-Summer 2025 show as part of ...
Nadia Farès dans un état grave après un mystérieux incident dans une piscine.Image: Corbis Entertainment

L'actrice Nadia Farès retrouvée inanimée dans une piscine à Paris

Nadia Farès a été secourue après avoir été retrouvée au fond d’une piscine à Paris, où elle serait restée immergée plusieurs minutes.
14.04.2026, 15:4014.04.2026, 15:40

Figure du cinéma populaire, Nadia Farès est notamment connue pour son rôle dans Les Rivières pourpres, où elle donnait la réplique à Jean Reno et Vincent Cassel. L’actrice, 57 ans, a été hospitalisée en urgence absolue après avoir été retrouvée inanimée samedi dans une piscine du complexe sportif Blanche, à Paris, rapporte Le Parisien.

Selon le récit du quotidien, les faits se sont produits vers 17 heures. Nadia Farès nage alors dans le bassin, équipée de palmes et d’une planche. Un témoin remarque un comportement qu’il juge inhabituel: l’actrice se débarrasse soudainement de sa planche avant de plonger, pour une raison inconnue. Après avoir terminé sa propre longueur, l’homme se retourne et constate qu’elle a disparu sous l’eau.

Il plonge et aperçoit son corps inerte au fond du bassin. Avec l’aide d’un autre nageur, il la ramène vers les escaliers et la sort de l’eau. D’après ses constatations, elle ne respire plus. Toujours selon Le Parisien, elle serait restée immergée entre trois et quatre minutes sous l'eau.

Le témoin commence immédiatement un massage cardiaque avec l’autre nageur. Un défibrillateur est également utilisé avant l’arrivée des secours. La comédienne est ensuite transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le Parisien indique qu’elle a été réanimée puis placée dans un coma artificiel. Mardi, son état de santé était toujours jugé grave.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée au commissariat du IXe arrondissement, pour établir les circonstances précises de la noyade et vérifier d’éventuels dysfonctionnements dans le dispositif de secours du club. Le nageur qui a sorti l’actrice de l’eau a été auditionné lundi. D’après le journal, des caméras présentes au niveau de la piscine pourraient aider les enquêteurs. (jah)

L'actu internationale jour et nuit
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
Trump dégaine son arme pétrolière
1
Trump dégaine son arme pétrolière
de Niklaus Vontobel
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
de Alexandre Cudré
Thèmes
Dans l'actu: il raconte un coup de fil improbable à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
Un journaliste raconte comment il a réussi à joindre Donald Trump sur son téléphone et a obtenu une réponse, dans un échange aussi bref qu’inattendu. Les coulisses de l'info, c'est par ici. 👇
Un correspondant de l’AFP a réussi à contacter directement le président des Etats-Unis. Il raconte, en vidéo, une scène peu banale qui s'est déroulée quelques heures après l’annonce du cessez-le-feu avec l’Iran. A ce moment-là, il décide de tenter sa chance. Il est environ 22 heures lorsqu’il compose le numéro de Donald Trump – l'histoire ne dit, par contre, pas comment il a eu la ligne directe du président américain...

Ce qui est clair, toutefois, c'est qu'à la deuxième sonnerie, le président décroche. Dans cette vidéo, il raconte les coulisses de cet échange hors norme. 👇
L’article