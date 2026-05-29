Zelensky aura des Gripen, mais manque déjà de missiles Patriot. Image: montage watson

Kiev manque du seul système capable d’arrêter certains missiles russes

La Suède a promis des avions de combat Gripen à l'Ukraine, mais ils n'arriveront pas avant plusieurs mois et Kiev est déjà à court de missiles Patriot.

Bojan Stula Suivez-moi

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La visite de Volodymyr Zelensky en Suède a porté ses fruits: l'Ukraine devrait recevoir pour la première fois des avions de combat suédois Gripen. Mercredi, à Uppsala, Zelensky a signé un accord avec le premier ministre Ulf Kristersson.

La Suède doit dans un premier temps livrer 16 Saab JAS 39 Gripen C/D d'occasion à Kiev. Par la suite, Stockholm vendra 20 exemplaires du modèle E, le plus récent. L'objectif à long terme reste l'acquisition de 150 Gripen, comme cela avait déjà été convenu en octobre dernier dans une déclaration d'intention.

Une journée «historique»

Le président Zelensky a évoqué une journée «historique» pour les relations entre les deux pays. Kristersson a fait remarquer avec malice que les avions de combat Gripen permettent de «faire beaucoup de choses» et a souhaité «bonne chance» à l’Ukraine.

Kiev souhaite acquérir 150 exemplaires de l'avion de combat Gripen auprès de la Suède. Image: Imago

Selon différents médias, les premiers avions de combat d'occasion devraient être livrés à partir de début 2027. D'après les informations suédoises, les avions Gripen E, plus récents, pourraient suivre à partir de 2030. Cette acquisition, d'un coût de 2,5 milliards d'euros, sera en partie financée par financés par des fonds européens.

Pour l'armée de l'air ukrainienne, ces avions Gripen marqueraient une étape majeure dans le renforcement de sa flotte de chasseurs provenant de pays occidentaux, aux côtés des F-16 américains et des Mirage 2000 français déjà en service. Les experts militaires y voient surtout un immense avantage en matière de conditions d'engagement. Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a vanté les mérites de son appareil:

«Le Gripen a été conçu pour un pays contraint de se battre en infériorité numérique, sous pression, et contraint d'opérer à partir bases dispersées. Il est donc particulièrement adapté à l'Ukraine.»

Autres avantages: des temps de maintenance et de réarmement très courts, ainsi que la capacité d'emporter des missiles air-air modernes de l'Otan, comme le «Meteor», d'une portée de près de 100 kilomètres. C’est précisément cette arme qui pourrait mettre en danger les chasseurs-bombardiers russes, lesquels larguent jusqu'ici leurs bombes planantes hors de portée de la défense antiaérienne ukrainienne.

Un appel désespéré à la Maison-Blanche et au Congrès américain

Malgré l'euphorie suscitée par la promesse suédoise, ses avantages militaires à court terme restent limités. Les premiers avions n'arriveront pas avant huit à dix mois, et les livraisons en grande quantité ne se concrétiseront probablement que dans plusieurs années. Pendant ce temps, l'Ukraine doit faire face à des attaques de missiles et de drones russes de plus en plus violentes.

Kiev est encore sous le choc des bombardements russes dévastateurs survenus pendant la Pentecôte, dont notre correspondant en Ukraine a également été victime. C'est pourquoi Zelensky adresse aujourd'hui son appel le plus urgent non pas à Stockholm, mais à Washington.

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Après l'attaque aérienne massive menée par la Russie le 24 mai avec des centaines de drones et des dizaines de missiles, les dirigeants ukrainiens ont envoyé, selon le portail d'information Kyiv Independent, plus de 600 lettres au président américain Donald Trump ainsi qu'à des membres du Congrès. Zelensky y réclame des systèmes de défense aérienne Patriot supplémentaires et, surtout, de nouveaux missiles.

«S'agissant de la protection contre les missiles balistiques, nous comptons presque exclusivement sur les Etats-Unis» Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le fait qu’il ne s’adresse pas seulement à la Maison Blanche, mais aussi à tous les membres du Congrès, s’inscrit dans une nouvelle stratégie. Les dirigeants ukrainiens s’efforcent de plus en plus de rallier à leur cause les réseaux de sécurité traditionnellement républicains.

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C'est ainsi que la semaine dernière, la Chambre des représentants a réussi à imposer un futur vote sur le plan d'aide à l'Ukraine, bloqué par Trump. Selon l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis, Olga Stefanishina, la lettre dans laquelle Zelensky demande des Patriot a également trouvé un écho favorable au Congrès. D'autres réunions urgentes avec des députés de premier plan sont prévues.

L’Ukraine rationne ses missiles Patriot

L'initiative de Zelensky s'explique par le manque criant de munitions dont souffre la défense aérienne ukrainienne. Les porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne déclarent désormais ouvertement que leurs propres stocks de missiles Patriot sont «quasiment à sec».

Un système Patriot américain. Image: Getty

Le manque de missiles d'interception PAC-3, considérés comme le seul rempart efficace contre les missiles balistiques russes, est particulièrement critique. La Russie tire désormais chaque mois des dizaines de nouveaux missiles à peine sortis des chaînes de production, tandis que l'Ukraine est contrainte de rationner ses réserves.

D'autres systèmes occidentaux, à l'image des Nasams ou des Iris-T, souffrent également de l'épuisement des stocks de munitions. Le gouvernement ukrainien tente donc par tous les moyens d'organiser des livraisons supplémentaires en urgence.

Les Gripen promis par la Suède offrent à Volodymyr Zelensky un succès politique important et, à long terme, de nouvelles capacités aériennes. Mais pour mieux protéger les villes ukrainiennes dans les mois à venir, un autre élément est décisif: un nombre suffisant de missiles Patriot en provenance des États-Unis. (trad.: mrs)