Akon arrêté avant d’être libéré quelques heures plus tard

Ni l’artiste ni son équipe n’ont commenté l’arrestation.
Le chanteur sénégalo-américain Akon a été interpellé le 6 novembre à Chamblee, en banlieue d’Atlanta. Selon les autorités locales, il a été détenu environ six heures avant d’être libéré le jour même.
12.11.2025, 22:5312.11.2025, 22:53

Akon, de son vrai nom Aliaune Badara Thiam, a été arrêté dans la matinée du 6 novembre par la police de Chamblee.

Il a été placé en garde à vue au commissariat de la ville, puis transféré à la prison du comté de DeKalb County, où il est resté environ six heures avant d’être libéré.

Millie Bobby Brown attaque sa co-star de «Stranger Things»

Selon Page Six, le mandat d'arrêt faisait suite à un incident survenu le 10 septembre dernier, lorsqu'un policier avait remarqué que le Cybertruck d'Akon était en panne, la batterie déchargée. En attendant l'arrivée de la dépanneuse, l'agent s'était aperçu que le permis de l’artiste de 52 ans était suspendu pour défaut de comparution à une audience prévue en janvier 2023.

Ni l’artiste ni son équipe n’ont commenté l’arrestation. Le mugshot a par ailleurs été publié. (max)

partager sur Facebookpartager sur X
