Contrairement aux personnages de la série, la relation entre Millie Bobby Brown et David Harbour serait chaotique. Image: Netflix

Millie Bobby Brown attaque sa co-star de «Stranger Things»

Alors que la promotion de la dernière saison vient tout juste de débuter, Millie Bobby Brown aurait porté plainte contre son partenaire à l'écran, David Harbour, pour harcèlement.

Sale période pour David Harbour. La star de Stranger Things était déjà sous le feu des critiques avec la sortie de West End Girl, le 24 octobre dernier, le nouvel album de Lily Allen, son ex-femme. Un disque dans lequel la chanteuse règle ses comptes à l’issue de leur divorce, évoquant notamment les nombreuses infidélités de l’acteur américain.

Cette fois, ce serait son tempérament sanguin sur les plateaux de tournage qui serait pointé du doigt. Selon plusieurs médias américains, l’actrice Millie Bobby Brown aurait dénoncé le comportement abusif de son partenaire David Harbour, peu avant le tournage de la cinquième saison.

L’actrice aurait même été accompagnée d’un représentant personnel sur le plateau durant la production de cette ultime saison. Une révélation qui a de quoi choquer les fans, puisque depuis près de dix ans, Millie incarne Eleven, la fille adoptive de Jim Hopper, interprété par David Harbour.

Une mauvaise publicité dont Netflix se serait bien passée, alors que la plateforme aurait dépensé près de 400 millions de dollars pour réaliser les ultimes épisodes de la série, dont la première salve sortira le 27 novembre.



«Des pages et des pages d’accusations»

Le Daily Mail révèle que l’acteur de 50 ans aurait fait l’objet d’une enquête interne de plusieurs mois, après que l’actrice britannique s'est plainte de son comportement à son égard.

La jeune comédienne de 21 ans reprocherait à David Harbour de l’avoir harcelée, insultée et brimée. Un comportement dénoncé par de nombreux techniciens et comédiens dans une plainte comportant «des pages et des pages d’accusations». Si les conclusions de l’enquête n’ont pas encore été dévoilées, le média britannique précise toutefois que la plainte de l’actrice ne contient aucune allégation d’ordre sexuel.

Millie Bobby Brown, David Harbour et les représentants de Netflix ont décliné tout commentaire à ce sujet. Néanmoins, il est évident que le tapis rouge lors du lancement de la nouvelle saison risque d’être un peu gênant au vu des questions qui ne manqueront pas d’être posées.

Mais le succès colossal de Stranger Things ne devrait pas être terni par les tensions entre ses interprètes. Selon le magazine Time, la série des frères Duffer aurait rapporté à Netflix près de 1 milliard de dollars grâce aux nouveaux abonnés depuis 2020, et la valeur totale de la franchise est aujourd’hui estimée à environ 20 milliards de dollars.