Annulations et plaintes: la pression s'accentue sur Patrick Bruel

Les maires de Paris, Marseille et Brest l'ont invité à renoncer à se produire dans leurs villes.

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La pression s'accentue sur Patrick Bruel, à moins d'un mois du début de sa prochaine tournée. Le chanteur est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle.

Les maires de Paris, Marseille et Brest l'ont invité à renoncer à se produire dans leurs villes.

«La présomption d'innocence doit être garantie. Mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement, il devrait se retirer, il devrait mettre entre parenthèses sa carrière», le temps que «la justice soit rendue» Emmanuel Grégoire, maire de Paris

L'élu socialiste a expliqué qu'il n'avait pas la compétence de faire annuler les concerts parisiens, dont un Zénith fixé en octobre. «Je pense qu'il doit les annuler lui-même», a-t-il toutefois estimé.

Invoquant la «gravité des accusations portées», le maire de Marseille Benoît Payan a appelé le chanteur à déprogrammer son concert prévu le 30 octobre 2026 dans la cité phocéenne «par respect pour la parole des victimes qui doivent être entendues». Patrick Bruel «devrait avoir la décence, sans délai, de se mettre en retrait le temps que les affaires qui le visent soient jugées», a également estimé le maire de Brest Stéphane Roudaut, rappelant toutefois qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler son concert prévu le 11 novembre.

Nouvelles plaintes à venir

La veille, ce sont trois dates de concerts, prévus en décembre au Canada, qui avaient été annulées. L'agence d'événementiel Gestev, en charge de l'organisation, a expliqué avoir pris cette décision en raison «du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion».

L'interprète de «Casser la voix» fait aussi l'objet d'une plainte déposée par l'animatrice Flavie Flament, pour un viol qu'elle affirme avoir subi en 1991 quand elle avait 16 ans, selon le parquet de Paris.

De «nouvelles plaintes pour viols» sont à venir, a annoncé mardi l'avocate de l'animatrice, Corinne Herrmann, alors que la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a enjoint «les femmes à parler, même des dizaines d'années après», dans les affaires de violences sexistes et sexuelles.

«Ni viol, ni drogue»

Patrick Bruel, 67 ans, conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirmant n'avoir «jamais forcé» une femme à des relations sexuelles. Il a expliqué avoir eu une «brève histoire» avec Flavie Flament, ajoutant qu'«il n'y eut ni viol, ni drogue».

Son avocat Christophe Ingrain, a tenté mardi de minimiser l'écart d'âge entre l'animatrice et son client, âgé à l'époque de 32 ans mais «qui faisait beaucoup moins».

Trois dates en Suisse

En écho à cette libération de la parole, une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 25'000 signatures mercredi, demande l'annulation des prochains concerts de l'artiste.

Sa tournée doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Belgique et en Suisse. Elle prévoit trois dates en terres romandes: en juin au Pully Live Festival puis à la Bellarena de Fribourg, et en novembre à l'Arena de Genève.

Public au rendez-vous

Pour l'heure, Patrick Bruel est à l'affiche d'une pièce de Samuel Benchetrit, au théâtre Edouard VII à Paris, où son public lui témoigne toujours sa fidélité, a constaté mardi soir l'AFP. «Pour le moment, c'est parole contre parole. On verra bien plus tard, si une condamnation tombe», a fait valoir Stéphanie, 58 ans et «fan depuis toujours», devant le théâtre privé parisien, qui a renforcé son dispositif de sécurité.

Sylvie, une autre spectatrice quinquagénaire, a elle confié avoir «un peu hésité» à venir. «Pour le moment, la justice ne s'est pas prononcée mais c'est vrai que c'est un peu compliqué sur le principe d'être là et sans doute de l'applaudir à la fin de la pièce», a-t-elle glissé.

Les inconditionnels font toujours bloc autour de l'artiste. Le 14 mai, une trentaine de fans l'ont ainsi attendu après la représentation pour entonner «Joyeux anniversaire, Patrick!», à l'occasion de ses 67 ans. «Merci beaucoup, merci pour tout! », a répondu, visiblement ému, Patrick Bruel, qui exclut à ce stade de quitter la scène. (ats)