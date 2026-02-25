Sanae Takaichi, première ministre du Japon Keystone

Ces cadeaux de la première ministre japonaise font polémique

Sanae Takaichi a proposé à des élus de son parti de choisir pour 150 francs de cadeaux dans un catalogue, suscitant la colère de certains électeurs et de l'opposition.

La première ministre japonaise Sanae Takaichi est mercredi au centre d'une polémique pour des cadeaux offerts à des élus de son parti à la suite de la victoire écrasante de la formation lors des élections législatives de début février.

Plus de 300 élus du Parti libéral-démocrate (PLD) se sont vu proposer de choisir un article dans un catalogue, «en signe d'appréciation pour leur succès lors de cette élection très difficile», a écrit Takaichi dans un message publié sur X, affirmant qu'aucun fonds public n'avait été utilisé.

La question est sensible, après le scandale de «caisses noires», des milions de qui a éclaboussé le PLD en 2023 et provoqué la chute de l'ancien premier ministre Fumio Kishida. La colère des électeurs à ce sujet a également été l'un des motifs de la perte de majorité au Parlement de son successeur Shigeru Ishiba en 2024 et 2025.

Des vélos, du crabe ou un séjour dans un hôtel de luxe

Takaichi a déclaré mercredi devant le Parlement que le coût des cadeaux, frais de port et taxes compris, s'élevait à environ 30 000 yens (environ 150 francs) par personne, et avait été pris en charge par une cagnotte provenant de la section locale du PLD dans le département de Nara, qu'elle dirige. Elle a ajouté sur X qu'elle espérait également que les cadeaux «seraient utiles dans leur futur travail de législateurs».

Le site Bunshun Online a indiqué que le catalogue provenait du célèbre grand magasin Kintetsu. Le site en propose plusieurs, l'un listant des articles à 34 000 yens, comme des vélos, du crabe ou un séjour dans un hôtel de luxe.

Shigeru Ishiba avait été critiqué en mars dernier pour avoir, selon des médias, offert l'équivalent de 100 000 yens en bons d'achat – payés de sa poche – à quinze députés nouvellement élus. Après ces nouvelles révélations concernant Takaichi, Junya Ogawa, le chef du principal parti d'opposition, l'Alliance centriste réformatrice, a écrit sur X:

«Les gens pourraient facilement se dire: 'Madame la première ministre Takaichi, vous aussi?' C'est un nouveau sujet sur lequel elle devra rendre des comptes»

La loi japonaise sur le financement politique stipule que les particuliers ne peuvent pas faire de dons à des candidats à une fonction publique, mais que les partis politiques, y compris leurs antennes locales, y sont autorisés. (jzs/ats)