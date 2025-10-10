stratus fréquent10°
DE | FR
burger
International
Pérou

La présidente péruvienne a été destituée

La présidente péruvienne a été destituée
Dina Boluarte, désormais ex-présidente du Pérou.Keystone

La présidente péruvienne a été destituée

Visée par quatre motions de destitution invoquant son «incapacité morale permanente», Dina Boluarte vient d'être déchue de ses fonctions par le Parlement.
10.10.2025, 07:2710.10.2025, 08:02

La présidente péruvienne Dina Boluarte a été destituée aux premières heures de vendredi, après une procédure marathon devant le Parlement, sur fond de crise sécuritaire dans le pays.

«La destitution de la présidente a été approuvée», a annoncé le président du Parlement, José Jerí, à l'issue d'une très courte session à laquelle Dina Boluarte ne s'est pas présentée, bien qu'elle ait été convoquée. Le président du Parlement devrait assumer le pouvoir par intérim jusqu'aux élections générales d'avril 2026.

La présidente péruvienne se fait refaire le nez et ça passe (très) mal

Les principales forces politiques du Parlement monocaméral ont déposé au cours de la journée cinq motions de destitution. L'examen de quatre d'entre elles a été approuvé à la majorité par le Parlement.

«Incapacité morale permanente»

Les motions invoquent une «incapacité morale permanente» de la présidente à exercer ses fonctions, selon les documents lus à l'ouverture de la session parlementaire.

Dina Boluarte a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives de destitution, sans qu'aucune n'aboutisse. Cette fois-ci, la procédure pourrait aller plus loin, les partis de droite et d'extrême droite qui la soutenaient jusqu'à présent l'ayant lâchée.

Ivre, il vandalise la «pierre aux 12 angles» à coups de marteau

Le Pérou traverse la pire période d'instabilité politique de son histoire moderne, avec six présidents en près de neuf ans. Arrivée au pouvoir après la destitution du président Pedro Castillo, dans un contexte de manifestations violemment réprimées qui ont fait au moins 50 morts, Dina Boluarte connait une impopularité record.

«Rolexgate»

Son mandat est par ailleurs entaché par plusieurs affaires, dont le scandale du «Rolexgate», portant sur des montres et bijoux de luxe qu'elle n'aurait pas déclarés, et une rhinoplastie pratiquée en juillet 2023 gardée secrète alors que la loi l'obligeait à en informer le Parlement.

Ces dernières semaines, les manifestations contre le gouvernement se sont multipliées à Lima face à la vague d'extorsions et de meurtres attribués au crime organisé.

«Les Péruviens vivent dans une peur constante (...) et cela n'est pas une manoeuvre politique, mais la conséquence du fait que nous n'avons pas de véritable dirigeante, seulement de la frivolité», a dénoncé la députée Norma Yarrow, du parti de droite Renovación Popular. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Emeutes au Pérou après la destitution de l'ancien président
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Septembre 2025 a été l'un des plus chauds sur Terre
L'année 2025 a connu le troisième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, avec des températures élevées près des pôles et en Europe de l'Est. Les pluies ont également été particulièrement abondantes.
De la même manière que juillet et août juste avant, «septembre 2025 a été le troisième septembre le plus chaud jamais mesuré sur Terre», non loin du record en 2023 et du deuxième septembre le plus chaud en 2024, a indiqué l'observatoire européen Copernicus mardi dans un communiqué.
L’article