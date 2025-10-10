Dina Boluarte, désormais ex-présidente du Pérou. Keystone

La présidente péruvienne a été destituée

Visée par quatre motions de destitution invoquant son «incapacité morale permanente», Dina Boluarte vient d'être déchue de ses fonctions par le Parlement.

La présidente péruvienne Dina Boluarte a été destituée aux premières heures de vendredi, après une procédure marathon devant le Parlement, sur fond de crise sécuritaire dans le pays.

«La destitution de la présidente a été approuvée», a annoncé le président du Parlement, José Jerí, à l'issue d'une très courte session à laquelle Dina Boluarte ne s'est pas présentée, bien qu'elle ait été convoquée. Le président du Parlement devrait assumer le pouvoir par intérim jusqu'aux élections générales d'avril 2026.

Les principales forces politiques du Parlement monocaméral ont déposé au cours de la journée cinq motions de destitution. L'examen de quatre d'entre elles a été approuvé à la majorité par le Parlement.

«Incapacité morale permanente»

Les motions invoquent une «incapacité morale permanente» de la présidente à exercer ses fonctions, selon les documents lus à l'ouverture de la session parlementaire.

Dina Boluarte a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives de destitution, sans qu'aucune n'aboutisse. Cette fois-ci, la procédure pourrait aller plus loin, les partis de droite et d'extrême droite qui la soutenaient jusqu'à présent l'ayant lâchée.

Le Pérou traverse la pire période d'instabilité politique de son histoire moderne, avec six présidents en près de neuf ans. Arrivée au pouvoir après la destitution du président Pedro Castillo, dans un contexte de manifestations violemment réprimées qui ont fait au moins 50 morts, Dina Boluarte connait une impopularité record.

«Rolexgate»

Son mandat est par ailleurs entaché par plusieurs affaires, dont le scandale du «Rolexgate», portant sur des montres et bijoux de luxe qu'elle n'aurait pas déclarés, et une rhinoplastie pratiquée en juillet 2023 gardée secrète alors que la loi l'obligeait à en informer le Parlement.

Ces dernières semaines, les manifestations contre le gouvernement se sont multipliées à Lima face à la vague d'extorsions et de meurtres attribués au crime organisé.

«Les Péruviens vivent dans une peur constante (...) et cela n'est pas une manoeuvre politique, mais la conséquence du fait que nous n'avons pas de véritable dirigeante, seulement de la frivolité», a dénoncé la députée Norma Yarrow, du parti de droite Renovación Popular. (ats)