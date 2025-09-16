assez ensoleillé14°
Manille: Suissesse arrêtée avec 6 kilos de méthamphétamine

Une Suissesse arrêtée à Manille avec six kilos de méthamphétamine.
La substance suspecte s'est avérée être de la méthamphétamine. Image: Bureau of Customs

Une Suissesse arrêtée à Manille avec six kilos de méthamphétamine

Aux Philippines, une Suissesse risque gros après avoir été pincée à l'aéroport avec pour plus d'un demi-million de francs de drogue dans ses bagages.
16.09.2025, 06:3816.09.2025, 06:38
Une Suissesse a été arrêtée à l'aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine. Elle risque une longue peine de prison aux Philippines. La drogue a une valeur de plus d'un demi-million de francs.

La femme a voyagé d'Abu Dhabi à Manille et s'est fait remarquer lors d'un contrôle de routine aux rayons X, ont annoncé lundi les autorités philippines sur Facebook. L'information avait d'abord été rapportée par le portail en ligne de Blick.

Conditions de détention spéciales

Lors d'une fouille minutieuse de ses bagages, les agents ont découvert quatre sacs en plastique contenant une substance suspecte. Un chien détecteur de drogue et une analyse au spectromètre ont confirmé qu'il s'agissait de méthamphétamine.

«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»

La Suissesse risque une longue peine de prison, de lourdes amendes et même, dans certains cas, des conditions de détention spéciales. La possession de 10 grammes de méthamphétamine ou plus est déjà passible d'une peine de 20 à 40 ans de prison.

A cela peut s'ajouter une amende d'un montant compris entre 7700 et 154'000 francs. (jzs/ats)

