Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts
Cinq personnes ont été tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé le centre des Philippines mardi soir, a indiqué la police locale mercredi matin.
«Nous avons cinq décès confirmés», a déclaré à l'AFP l'officier de police Felipe Cabague de la municipalité de San Remigio, ajoutant qu'il n'avait pas de détails immédiats sur l'identité des victimes.
Le tremblement de terre a frappé au nord de l'île de Cebu à 21h59 (14h59 en Suisse) mardi, endommageant des bâtiments et des routes et provoquant des coupures de courant. (sda/ats/afp)
L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles