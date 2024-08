En considérant pays par pays, le Quatar est le premier à avoir franchi ce seuil en 2024. Keystone

Le jour du dépassement de la Terre, c'est ce jeudi

Le monde vit à crédit depuis jeudi. Il a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut fournir en un an, selon les calculs de Global Footprint Network. En 2024, l'humanité aura donc besoin, mathématiquement, de 1,75 planète pour couvrir ses besoins en la matière.

Dans les années 1970, le «Jour du dépassement de la Terre» (Earth Overshoot Day) avait lieu en décembre. La Suisse a quant à elle déjà épuisé son quota depuis le 27 mai. Si tout le monde vivait comme les Helvètes, il faudrait 2,5 Terres.

Selon le Global Footprint Network, en 2024, le Quatar est le premier pays à avoir atteint son jour du dépassement, le 11 février, suivi par le Luxembourg (20 février). Les Émirats arabes unis (4 mars) et le Koweït (5 mars) leur ont ensuite emboité le pas.

À l'inverse, le Kirghizstan sera le dernier pays à épuiser ses ressources, le 30 décembre. Et il n'est pas le seul à tenir bon jusqu'en décembre. Voici les dates calculées pour d'autres états: Moldavie (28), Guinée (27), Maroc (22) et Guyane française (22).

La méthode d'analyse du Global Footprint Network est validée par les offices fédéraux de la statistique (OFS), du développement territorial (ARE), de l'environnement (OFEV) et de la Direction de la coopération et du développement. (ats/vz)