Cette pleine lune compte bien apporter son lot de tensions

Chers lecteurs, préparez-vous, car ce 12 février, la pleine lune fera son grand spectacle dans le signe (très, voire trop) flamboyant du Lion.

Le 12 février 2025, à exactement 14h53, la pleine lune fera son apparition dans le flamboyant signe du Lion. Surnommée la «Lune des Neiges», elle promet d'apporter une bonne dose d'énergie, d'émotions intenses et, soyons honnêtes, un peu de drama. Alors, que nous réserve ce spectacle lunaire? Décryptage.

La pleine lune en Lion, c'est l'heure de passer à l'action

Quand la Lune se pose en Lion, il est impossible de passer inaperçu. Ce signe de feu, régi par le Soleil, est synonyme de charisme, d'expression de soi et de besoin de reconnaissance. Autrement dit, si vous ressentez une soudaine envie de briller, de poster un selfie iconique ou de revendiquer votre place sous les projecteurs, vous pouvez remercier cette pleine lune.

Mais ce n'est pas tout, cette lunaison pourrait également réveiller un besoin de reconnaissance et d'affirmation personnelle. Attendez-vous à des prises de parole passionnées et à quelques egos en surchauffe, que ce soit dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux.

Une pleine lune émotionnellement intense

Si la Lune illumine le Lion, elle fait face à un Soleil bien installé en Verseau, signe de l'altruisme, de l'innovation et de la collectivité. Le défi de cette pleine lune? Trouver l'équilibre entre notre besoin d'être sous les feux de la rampe et l'importance du collectif. Pas si simple.

Cette opposition peut se traduire par des tensions dans les relations: d'un côté, un besoin d'être vu et reconnu (merci le Lion) et de l'autre, l'injonction à penser collectif et à ne pas trop se centrer sur soi (merci le Verseau). Traduction, les discussions pourraient s'animer, surtout dans le cadre professionnel et amical.

Comme toute pleine lune, celle du 12 février viendra mettre en lumière certains aspects de notre vie que l'on préférerait ignorer. Le signe du Lion régissant le cœur, cette lunaison pourrait bien mettre l'accent sur nos relations affectives.

Comment tirer parti de cette pleine lune

Pour vivre au mieux cette lunaison, voici quelques conseils astro-friendly:

Exprimez-vous avec créativité: le Lion adore l'art et l'expression personnelle. Que ce soit à travers l'écriture, la danse, la musique ou même une simple tenue extravagante, laissez libre cours à votre créativité.

le Lion adore l'art et l'expression personnelle. Que ce soit à travers l'écriture, la danse, la musique ou même une simple tenue extravagante, laissez libre cours à votre créativité. Célébrez vos succès: cette pleine lune est l'occasion de reconnaître vos propres accomplissements et de vous féliciter.

cette pleine lune est l'occasion de reconnaître vos propres accomplissements et de vous féliciter. Méditez pour éviter le drama: l'énergie du Lion peut être intense. Prenez du recul avant de réagir à chaud, surtout si vous sentez monter une vague d'émotions excessives.

La pleine lune du 12 février 2025 nous invite à rayonner, mais aussi à équilibrer nos besoins personnels avec ceux du collectif. Un moment idéal pour mettre en avant nos talents, tout en évitant les égomanies excessives.

(sia)