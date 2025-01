La première pleine lune de l'année promet de chambouler vos émotions

Mystérieuse et un brin perturbatrice, la première pleine lune de l'année illuminera le ciel ce 13 janvier. Entre émotions exacerbées et insomnies potentielles, on vous dit tout sur la «Lune du Loup».

Ah, la pleine lune, cette inlassable diva du ciel nocturne, revient illuminer nos nuits d’hiver ce 13 janvier, à 23h26 précise. Fidèle à son rendez-vous mensuel, elle nous offre une première apparition en 2025, promettant mystère, énergie, et peut-être un peu de chaos… comme à son habitude. Si vous aviez prévu une nuit paisible, il se pourrait bien que ce disque lumineux en décide autrement.

Surnommée la «Lune du Loup», cette pleine lune de janvier tire son nom des nuits glaciales où les loups hurlaient autrefois à la lueur d’un ciel hivernal — enfin, si l’on en croit les traditions. Et si vous pensiez que ce surnom était réservé à un film de série B, et bien non. La Lune du Loup, c’est avant tout une invitation à renouer avec nos instincts, à hurler nos rêves (ou frustrations) à la face de l’univers.

Une énergie à canaliser

Les amateurs d’astrologie vous le diront: chaque pleine lune est une véritable pile énergétique. Celle du 13 janvier, perchée en Cancer, promet de mettre nos émotions à fleur de peau. Sensibilité exacerbée, intuition décuplée, et peut-être un peu de drama à prévoir — que serait une pleine lune sans une pointe de démesure?

Mais pas de panique, cette énergie peut aussi être utilisée pour réfléchir, se recentrer, voire enfin s’attaquer à cette résolution que vous avez déjà oubliée depuis le 3 janvier. Pourquoi ne pas prendre un carnet, griffonner quelques pensées profondes (ou un simple «qu’est-ce que je fais de ma vie?») et laisser l’inspiration opérer?

Et si on ne croit pas à tout ça?

Pour ceux qui préfèrent voir la pleine lune comme une simple boule de rocher illuminée par le soleil, pas de souci. Profitez simplement de cette beauté éclatante pour une balade nocturne ou une soirée photo. Avec un peu de chance, vous attraperez une vue spectaculaire et quelques likes sur Instagram. Et si vous passez une nuit blanche — à cause de cette maudite lumière ou des voisins trop bruyants —, vous saurez qui blâmer.

La pleine lune, c’est aussi l’occasion de s’arrêter un instant et d’admirer la majesté de l’univers. Et si cette pensée ne vous emballe pas, vous pouvez toujours en profiter pour binge-watcher votre série préférée. L’essentiel, c’est de trouver votre propre façon de célébrer.

Alors, prêts à accueillir la première pleine lune de l’année? Que vous soyez amateur de rituels mystiques ou simple admirateur du ciel étoilé, rendez-vous le 13 janvier. Avec un peu de chance, elle illuminera non seulement votre nuit, mais aussi votre année.

(sia)