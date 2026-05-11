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Un avion avec 277 passagers prend feu au Népal

epa12946805 Ground staff collect an emergency ladder from a Turkish Airlines aircraft after a landing gear fire at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal, 11 May 2026. A Turkish Airlines ...
Une étincelle au niveau du train d'atterrissage droit a déclenché l'incendie.Keystone

Un avion avec 277 passagers prend feu au Népal

Un incendie est survenu à bord d'un appareil Turkish Airlines lors de son atterrissage à Katmandou. Heureusement sans faire de blessé.
11.05.2026, 09:1111.05.2026, 09:11

Un avion de la compagnie Turkish Airlines transportant 277 passagers et onze membres d'équipage a pris feu lundi lors de son atterrissage à l'aéroport de Katmandou, sans faire de blessés, ont indiqué les autorités. Une étincelle au niveau du train d'atterrissage droit a déclenché un incendie à bord de l'appareil – un Airbus A330 – en provenance d'Istanbul, selon Gyanendra Bhul, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile du Népal.

«Tous les occupants sont sains et saufs, les opérations de secours sont terminées. Nous enquêtons désormais sur l'accident», a déclaré Bhul à l'AFP. L'unique piste de l'aéroport de la capitale du Népal a été fermée pendant près de deux heures lundi matin, a précisé le porte-parole.

Les images👇

Vidéo: watson

Le pays himalayen compte certaines des pistes les plus isolées et les plus dangereuses du monde, au milieu de pics enneigés, représentant un véritable défi même pour les pilotes chevronnés. Les autorités népalaises ont annoncé l'an dernier des projets d'installation de nouveaux systèmes radar et de surveillance météorologique.

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A la suite d'une série de crashs, l'Union européenne a banni tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité. En 2015, un appareil de la compagnie Turkish Airlines transportant 224 passagers avait quitté la piste à l'atterrissage à Katmandou, sans faire de blessés. L'accident avait provoqué la fermeture de la piste pendant quatre jours et entraîné l'annulation de nombreux vols internationaux. (jzs/ats)

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