Le suspect a été interpellé à Hambourg le 7 mai dernier par les forces spéciales de police de la ville (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un ado suspecté de fomenter un acte terroriste arrêté

En Allemagne, un Syrien de 17 ans soupçonné de préparer un attentat inspiré par l’idéologie de l’État islamique a été placé en détention provisoire lundi.

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Un Syrien de 17 ans, soupçonné de fomenter une action terroriste, inspirée par l'idéologie de l'Etat islamique, a été placé en détention provisoire en Allemagne, ont annoncé lundi les autorités judiciaires allemandes.

«Il aurait prévu de s'en prendre à un nombre indéterminé d''infidèles' dans un centre commercial, un bar ou un commissariat de police à Hambourg, dans le nord du pays, en provoquant une explosion à l'aide d'explosifs, en utilisant des cocktails Molotov ou, à défaut, avec un couteau», écrit le parquet de cette ville, dans un communiqué.

Le suspect a été interpellé à Hambourg le 7 mai dernier par les forces spéciales de police de la ville hanséatique.

Allume-feu pour barbecue

Pour réaliser ses objectifs, il se serait procuré, entre autres, un liquide allume-feu pour barbecue, une cagoule, un couteau et de l'engrais universel, tous saisis lors d'une perquisition dans les locaux qu'il occupait, ajoute le parquet.

Le parquet de Hambourg avait déjà ordonné une expertise psychiatrique de l’accusé dans le cadre d’une autre enquête qu’il menait pour suspicion de violation de la loi sur les associations et d’autres infractions.

L'Allemagne a connu ces dernières années de multiples attaques meurtrières et violences commises par des personnes motivées par l'idéologie islamique, l'extrême droite ou atteintes de troubles psychiatriques.

L'attaque la plus meurtrière à motif jihadiste en Allemagne remonte à décembre 2016: un Tunisien avait foncé au volant d'un camion sur la foule d'un marché de Noël dans le centre ville de Berlin, tuant 13 personnes. (sda/ats/afp)