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Swiss reprend ses vols pour Tel Aviv

Airline companies impose fuel surcharge as fuel prices continue rising LISBON, PORTUGAL - MAY 05: A Swiss Airways aircraft takes off from Lisbon Airport in Lisbon, Portugal on May 05, 2026. As jet fue ...
Image d'illustrationImage: www.imago-images.de

Swiss reprend ses vols pour Tel Aviv

A partir de juillet, la compagnie à croix blanche proposera à nouveau une liaison avec Israël. Les vols pour Dubaï et Beyrouth restent toutefois suspendus.
13.05.2026, 14:3313.05.2026, 14:33

Swiss va reprendre ses vols à destination de Tel Aviv dès le 1er juillet. D'ici là, la compagnie aérienne helvétique mènera toutes les préparations opérationnelles nécessaires afin de pouvoir proposer à nouveau cette liaison à ses passagers, indique-t-elle mercredi.

Alors que certaines compagnies aériennes du Lufthansa Group, dont fait partie Swiss, ont décidé de reprendre leurs vols vers Tel Aviv dès juin, la compagnie suisse profitera de ce délai jusqu'en juillet pour prendre des mesures telles que la planification des équipages de cockpit et de cabine ou la disponibilité des appareils correspondants. Swiss précise échanger à ce propos avec les partenaires sociaux.

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Pour des raisons opérationnelles, Swiss prolonge en revanche la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu’au 13 septembre 2026 inclus. Les vols à destination de Beyrouth restent suspendus jusqu’au 24 octobre 2026.

Swiss avait interrompu sa desserte de Tel Aviv en mars dernier à cause de la guerre au Moyen-Orient. (jzs/ats)

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